華懋：中環街市商舖 最高呎租見200元

蔡宏興續稱，集團承辦項目的初心，是希望幫助更多中小企，可以較低租金於中環落腳。至於項目第2期，現時亦開始招租工作，預計2022年第二季可營業，集團希望第2期可引進更多創科企業進駐，租金水平料與第1期相若。

現有100商戶進駐 出租率95%

隨着更多新店開業，加上聖誕及新年將至，蔡宏興預料可進一步帶動人流及營業額，而目前營業額雖然理想，惟受限於防疫措施，晚市營業情况仍有改善空間。事實上，中環街市過去數月已聯同不同單位，舉辦超過400項康娛文化活動，包括導賞團、展覽等，希望中環街市可以成為香港的文化載體，與中環區內另兩個歷史特色景點大館、PMQ，打造出別具歷史文化特色的「大三角」，發揮協同效應。

冀與大館PMQ成中環歷史文化區

此外，對早前有指海洋公園計劃把部分戶外空間，打造成「零售飲食娛樂商業區」，並擬邀請發展商參與合作發展；蔡宏興回應指，集團對這類項目亦感興趣，希望旗下項目不單發展成以營業額為主導之商場，更希望透過商場承傳香港文化，並指會作研究，若招標條款合適亦有意投標。