經濟

香港地產

佐敦文英街舖 9年料蝕500萬離場

【明報專訊】一度受惠於高鐵概念的油尖旺區域，該地帶商舖曾被炒起，惟疫情影響下，該地帶商舖價格亦受重創。市場消息稱，佐敦文英街26至48號文輝大廈地下18號舖，面積約760方呎，新近以1598萬元易手，呎價約2.1萬元。資料顯示，原業主2012年11月以1980萬元購入，現沽貨帳面蝕讓382萬元或19.3%，若計算購入時支付的稅款及佣金等交易雜費，料實蝕近500萬元或25%。

另中原（工商舖）工商部副分區營業董事伍樂民表示，獲委託出售大埔汀角路51號太平工業園5樓A室，面積13,972方呎，業主意向價約4800萬元，呎價3435元。物業將以連組約放售，租客為食品加工集團，月租約16.8萬元，租期至2022年9月，若以意向價出售物業，買家可享4.2厘回報。

新城市廣場千萬打造聖誕嘉年華

此外，新地（0016）沙田新城市廣場斥資1000萬元打造歐陸聖誕嘉年華，以迎接聖誕節來臨，較往年增加15%。新地代理租務部助理總經理許嘉雯表示，新城市廣場在聖誕節打造歐陸聖誕甜蜜嘉年華，以比利時布魯塞爾聖誕市集為創作靈感，把聖誕嘉年華會中的旋轉木馬、摩天輪、熱氣球等遊樂設施，以及美食甜點攤位佈置，盼能成打卡熱點，令留港市民亦能感受歐洲的節日氣氛。她預計，歐陸節日主題佈置可望將帶動商場人流升15%，預期平安夜及聖誕長周末假期人流料升幅高達20%。

相關字詞﹕聖誕節 新地 新城市廣場 蝕讓成交 佐敦

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