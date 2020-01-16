興業土瓜灣工廈申轉110伙 規劃署不反對

資料顯示，項目位於土瓜灣旭日街21號聯合報大廈全幢工廈，申請改劃分層住宅，計劃重建成24層高商住大樓，項目5805方呎，以地積比率9倍發展，可建總樓面5.2萬方呎，包括4.35萬方呎住宅樓面，料提供約110個住宅單位。

另外，新地（0016）西貢十四鄉住宅項目，本報昨日報道新增住宅部分高達逾37億元補地價後，又有最新發展，項目內屬於高爾夫球場體育及會所設施的地盤C，有關非住宅補地價金額亦完成，涉3044萬元，以新增樓面約15.67萬呎計算，每呎補價約194元。換言之，昨日本報披露逾37億元補地價，連同2017年逾158億元補地價，以及地盤C非住宅部分補價，補地價總金額達196.41億元。

新地十四鄉地盤C 非住宅補價3044萬

資料顯示，項目單位總數由原先不足5000伙，大增逾九成至9500伙，令單位總數逼近沙田第一城（共10,642伙），整個項目將提供共585.27萬方呎樓面，其中約562.58萬方呎為住宅部分。