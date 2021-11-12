經濟

香港地產

清水灣道8號3房1465萬破頂 實呎逾2萬

【明報專訊】發展商近月積極投地及完成項目補地價程序，帶動部分區域二手交投。九建（0034）與政府磋商近20年的牛池灣清水灣道35號項目，早前以近百億元完成補地價，帶動區內二手交投，鄰近屋苑清水灣道8號錄得3房破頂成交。該屋苑高層A室，實用面積720方呎，3房1套連士多房間隔，享開揚景觀，以1465萬元易手，實呎20,347元，成交價及呎價料創出屋苑新高。美聯首席高級營業經理黃家樂表示，上述單位原業主2014年7月以880萬購入，帳面獲利585萬元或約66%。

麗展（0488）早前以逾16億元高價投得九龍塘廣播道地皮，帶動廣播道1號逸瓏錄得近月罕見大額二手成交。

內地客5000萬沽逸瓏特色戶

資料顯示，由內地客持有的逸瓏1伙3座地下連花園特色戶，實用面積1650方呎，連逾180方呎花園及逾510方呎平台，上月以5000萬元買賣登記售出，實呎30,303元。原業主2014年以約5527萬元購入，現帳面貶值約527萬元或9.5%。不過，由於區內主要代理均沒有相關單位放售紀錄，不排除為內部轉讓個案。

另有消息稱，已故著名作家金庸遺孀林樂怡，繼本月初以6350萬元售出跑馬地禮頓山一單位後，新近再以6200萬元連車位售出屋苑一個實用面積1240方呎的8座低層A室3房戶，實呎約5萬元。資料顯示，林樂怡2010年以3300萬元購入上述物業，持貨11年多，現帳面獲利2900萬元，賺幅近九成。

金庸遺孀連沽禮頓山3伙累套近2億

今年8月時市場有傳林樂怡以公司名義持有的禮頓山3座低層A室，實用面積1461方呎，以7300萬元沽出，實呎4.9萬元；另本月初以6350萬元連車位售出實用1240方呎的8座高層A室，實呎5.1萬元，連同是次成交，林樂怡3個月內連沽3伙禮頓山，合共套現1.985億元。

相關字詞﹕金庸 禮頓山 逸瓏 清水灣道8號 二手成交

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