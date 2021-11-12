經濟

香港地產

長實明年擬推4盤涉約3000伙

【明報專訊】近日主力銷售洪水橋#LYOS、並錄理想成績的長實（1113），集團執行董事趙國雄表示，正部署明年推出油塘東源街5及8號、與新地（0016）合作之屯門小秀村項目，以及與港鐵（0066）合作之黃竹坑站港島南岸3期，合共3個全新大型住宅；同時亦會推出中半山21 BORRETT ROAD第2期，上述4盤共約3000伙。

趙氏認為，今年新盤銷情表現穩定，預計新界西北一帶樓價短期內維持低水，主要由於基建發展尚未成熟，惟北部都會區概念下，該區發展潛力大。

近日豪宅熾熱，九倉（0004）及南豐旗下山頂 MOUNT NICHOLSON，有分層戶以實呎逾14萬元成交，取代長實旗下21 BORRETT ROAD今年初創下之「亞洲樓王」紀錄。對於該項目第2期能否重奪「亞洲樓王」，趙氏未有正面回應，指豪宅買家主要看物業質素，並需時間洽商，屬「心機錢」。

海之戀商場平均呎租50至400元

此外，長實荃灣海之戀商場開業近兩年，至近日正式開幕。長實地產投資董事黃思行表示，受惠新冠病毒疫情好轉、屯馬線全線通車，商場人流增加，近月商場全數商舖已全數出租，涉及約40%餐廳、20%零售業及40%生活配套服務。她續稱，租戶平均呎租由50元至400元不等。

此外，商場亦成功引入維多利亞（海之戀）國際幼稚園暨幼兒園，預計2022年9月投入服務。黃思行表示，慶幸疫情期間未有太多租戶退租，市道自6月起好轉，預計未來會按個別行業上調租金，短期內希望先做好推廣。

GRANDE MONACO複式戶

5192萬沽

會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，周六首輪以發價單形式開售341伙前夕，毗鄰項目GRANDE MONACO新錄高價成交。項目Mansion C座3、5樓A室複式戶，實用面積1595方呎、另連平台239方呎、天台508方呎，屬4房雙套戶型，昨日透過招標以5191.7萬元成交，創項目售價次高紀錄，單位實用面積1595方呎，實呎32,550元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團新盤銷情理想、吸金總額265億元，接近全年銷售目標300億元，有望創集團全年銷售金額新高，至於MONACO ONE自上周六起收票以來、6日內收逾5000票，以首輪賣341伙計超額約13倍。

相關字詞﹕海之戀 長實(1113)

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