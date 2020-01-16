KENNEDY 38 折實均呎逼2.7萬 低同區二手近一成 開放式戶折實618萬入場

明報記者 陳寶恩

KENNEDY 38屬西環尾段的新盤，與近年多個相對鄰近中上環區的西區開售新盤位置不同，以西區對上一個開售新盤為例，富豪酒店（0078）旗下西營盤尚瓏，今年3月首批50伙，折實均呎30,229元；去年9月開價的恒地西營盤藝里坊．2號，首批55伙，折實均呎27,620元，即是次KENNEDY 38 首批較之低約2.6%至11%不等。

首批70伙 折實實呎最高逼3萬

項目首批入場單位為3樓H室，屬實用229方呎開放式戶，折實618.3萬元、折實實呎2.7萬元；至於呎價最低是3樓G室，實用面積292方呎1房戶，折實價733.41萬元、折實實呎25,117元。新地副董事總經理雷霆表示， KENNEDY 38鄰近港鐵站，適合用作投資及自住。他又稱，近日股票投資市場波動，料有個別投資者見本港物業租賃回報率佳，將重返地產市場。

即供與建期折扣僅距2個百分點

新地代理副總經理唐錦江稱，KENNEDY 38首張價單提供70伙，實用面積229至299方呎，戶型包括47伙1房戶、23伙開放式戶。定價687萬元至918.9萬元，實呎27,908元至33,284元。提供即供、建築期兩種付款方法，前者最高折扣直減樓價10%，後者則為8%，相差兩個百分點。以即供計，折實價618.3萬至827.01萬元，折實實呎25,117元至29,956元，折實均呎26,888元。另外，折實後有60伙低於800萬元，折實價計整批市值約5.3億元。

今日起開放示範單位 明開始收票

建築期付款方面，買家簽臨時買賣合約時付5%樓價作為訂金，期後分別在60日、120日、240日及360日各付2.5%樓價，至入伙時才付清餘額85%樓價。發展商亦提供按揭，備用一按最高可借樓價80%，一按若不超過樓價70%，首36個月利率為P減2.85厘；一按為樓價70%至80%，利率就為P減2.35厘（現時P為5厘），其後為P加1厘，最長年期25年。備用二按最高可借樓價25%，一按加二按最高80%。