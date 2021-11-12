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受惠低息 澳洲樓價年升近17%

【明報專訊】歐美及澳洲等國都因為疫苗接種率理想逐步開關，其中澳洲房地產市場更見活躍。澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）最近表示，鑑於新冠疫情可能影響經濟活動，澳洲央行在2024年以前不會加息，排除了透過收緊貨幣政策遏抑樓價的選項。澳洲主要城市次季住宅價格按季升6.7%，是2003年有紀錄以來最大升幅。根據澳洲統計局的數據，由於利率處於歷史低位，首次置業者及投資者紛紛入市，令當地樓價在過去12個月上漲16.8%。

澳洲政府降低港人永久居留資格，而為港人特設的Hong Kong stream只有極低門檻要求，大大增強了港人移居澳洲的信心。不少人有意在澳洲買樓，當中最受港人歡迎的移居地必數悉尼。根據房地產數據分析機構CoreLogic提供的數據，在過去4周內，悉尼房價已經上漲1.7%。CoreLogic指出，長期封城對由強勁需求和供應不足推高的房價幾乎沒有抑制作用，而由於樓價持續上漲，按揭利率和家庭收入處於穩定狀態，其中西太平洋銀行預期澳洲今年全國樓價增長的預測上調至22%。

西太平洋銀行預測，樓價強勁勢頭將延續到明年。不過，其報告預計在2023年進入調整期前，增長率將趨於平緩。市場會預期澳洲央行將在2023年初開始緊縮周期，屆時將開始打擊買家的信心。

供應增加 樓價升幅放緩

根據CoreLogic的最新數據，就城市而言，幾乎所有澳洲物業無論是獨立房和公寓價格按月都有所上漲，其中布里斯本的樓價在10月份增幅最大，為2.54%；緊接其後的是霍巴特和阿德萊德，均上漲了2%。首都坎培拉住房價格的單月升幅為1.94%，悉尼為1.5%，墨爾本的升幅為0.99%， 達爾文的單月升幅為0.42%。珀斯是唯一錄得房價下跌的城市，跌0.11%，這也是該市自去年6月以來首次出現房價下跌。

不過，CoreLogic公司研究主管Tim Lawless表示，樓價的可負擔能力水平下降、供應上升，以及政府刺激措施的減少，都是澳洲樓價增長放緩的主要原因。儘管澳洲房價按月增長速度正在放緩，但年度增長趨勢仍在繼續。數據顯示，截至10月，澳洲樓價整體上升，其中一半的州府城市都錄得超過20%的年度增長。而獨立屋的價格增長幅度繼續領先於公寓市場，這一趨勢在年度表現中最明顯。在悉尼的獨立屋樓價上漲了30.4%，而公寓價格的漲幅為13.6%；在墨爾本，獨立屋價格亦按年上漲了19.5%，公寓上漲了9.2%。CoreLogic表示，總體而言，澳洲的房地產市場會繼續保持高於平均水平的增長。

封城下 「20分鐘生活圈」受捧

如果投資者鍾情悉尼，該城市樓價在今年持續做好，亦看好2022年至2023年樓價前景。不過，悉尼房地產市場的某些領域則可能繼續萎靡不振，例如在郊區的舊樓，因為新冠疫情引起的大規模封鎖，對新買家來說，社區環境變得重要。如果業主走出家門，步行或開車幾分鐘就能到達購物區、咖啡店、海灘及公園，在疫情下生活也變得輕鬆。未來準買家選擇地區以方便或完善措施為主，從而產生「20分鐘生活圈」的概念。

環球樓市 龍彩霞

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