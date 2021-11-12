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2021年11月12日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
恒大債務爆違約羅生門 DMSA：將提破產訴訟 明訊：有客戶收到利息
保利成功發20億人幣債 內房全線升
穆迪：明年賣地收入或減 地方財政壓力增
光學業務拖累 瑞聲上季純利挫逾半 塑膠鏡頭光學模組出貨量大跌 今季料復常
台積電前大將蔣尚義閃辭中芯
路透：調查結束 滴滴App年底前重推
消費券帶動 八達通半年增3萬商戶 日均零售交易金額較首7月升2倍
新地簽首筆可持續發展掛鈎貸款
港匯5連跌 港股反彈251點
中國中免傳來港上市 集資最多468億
Burberry：中國市場具潛力 不擔心「共富政策」影響銷售
匯控子公司Serai經營B2B平台 料年底用家2萬
海底撈配股集資最多24億
非凡中國首3季純利 升1.8倍至34.6億
Disney+新訂戶增長急放慢 第4財季增210萬 股價挫8%
英第3季GDP減速 鎊1年低
馬斯克「兌現承諾」 沽特斯拉套390億
張兆聰：博反彈 進取選內房求穩吼內險
方保僑：元宇宙如10年前Bitcoin？
植耀輝：騰訊業績無驚喜 股價難突破
技術取勝：華潤置地31元料有承接
盧駿匡：個股跌多升少 只宜換馬方式操作
劉思明：建材股短炒 中建材看高一線
周顯：「無塵」靚廠 騙局居多
譚新強：解決台灣問題最佳三部曲：凍結‧對話‧貿易
湯文亮：成也CFO 敗也CFO
受惠低息 澳洲樓價年升近17%
買樓投資留意澳元走勢
KENNEDY 38 折實均呎逼2.7萬 低同區二手近一成 開放式戶折實618萬入場
長實明年擬推4盤涉約3000伙
清水灣道8號3房1465萬破頂 實呎逾2萬
匯璽特色戶8.5萬租出 回報不足2厘
興業土瓜灣工廈申轉110伙 規劃署不反對
佐敦文英街舖 9年料蝕500萬離場
劉思明：建材股短炒 中建材看高一線
【明報專訊】港股進一步反彈，升勢及範圍擴大，炒作政策鬆綁憧憬，教育、內房股大彈。不過，政策市難炒兼且波動，不宜太進取。建材股由低位回升追落後可短炒。
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