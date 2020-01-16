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馬斯克「兌現承諾」 沽特斯拉套390億

【明報專訊】特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）上周末發起民調獲多數網民撐其沽貨後，他在本周一至周三合共沽出價值接近50億美元（約390億港元）的特斯拉股票，是其5年來首次沽貨，預料其沽貨行動仍將陸續有來。由於馬斯克表明會按民調結果沽出一成特斯拉持股，觸發該股在周一至周二股價急挫逾15%，至周三反彈4.3%，昨午夜前股價升0.7%。

暫售出不足3%持股

根據特斯拉向美國證交會（SEC）的申報，馬斯克在周一按9月中制定的計劃，行使超過200萬股期權，支付了約1340萬美元的期權行使費用。以當天收市價計算，這些期權價值25億美元。同日，他在1135至1196美元的價格區間沽出90多萬股特斯拉，套現約11億美元，以支付其行使期權的所得稅。

申報文件顯示，馬斯克在周二及周三以1000至1173美元的價格沽出逾350萬股、總值接近40億美元的特斯拉股票。這兩天的沽貨並非預先規劃，不過也可能要支付重稅。本周3天內，他已沽出約450萬股特斯拉。直至上周末，馬斯克持有超過1.7億股特斯拉。若按民調結果沽貨一成，馬斯克至少仍要減持1250萬股。截至本周三，他沽出不足3%的持股。

女股神稱Rivian估值太高不會買

馬斯克此前曾表示，他有大量期權將在2022年8月到期。他計劃在第四季行使期權，並須為此繳稅。雖然特斯拉近期股價波動，「科技股女股神」Cathie Wood表示，仍押注特斯拉股價將在5年內升至3000美元。不過她嫌周三上市的「特斯拉殺手」Rivian（美：RIVN）估值太高，表示不會購入。該股首天收報100.73美元，較招股價升近三成。按此收市價計算，在完全稀釋的基礎上，該股市值1200億美元，高於福特（美：F）和通用汽車（美：GM）的市值。

（綜合報道）

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