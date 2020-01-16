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英第3季GDP減速 鎊1年低

【明報專訊】英國9月GDP按月增長0.6%，增幅較分析師預期大，不過7月和8月的增幅被下調，令英國第三季的經濟規模仍較去年2月疫情惡化前低0.6%。英國上季GDP按季增長1.3%，較次季的5.5%增幅顯著放慢，經濟動能恐減弱。英鎊兌美元曾跌穿1.34，為去年12月以來低位。

英倫銀行此前曾暗示可能提高利率，卻在本月的議息會議出乎市場意料維持利率不變。市場人士預計，12月加息的機率仍然很高，但存在較高的不確定。ING市場經濟學家史密斯（James Smith）表示，英國經濟的放緩勢頭，不大可能對英倫銀行的決策產生重大影響，勞動力市場復蘇才是英倫銀行的優先事項。彭博社表示，第三季的經濟增幅僅略低於英倫銀行預測的1.5%，可能會強化市場對下月的加息預期。

德政府顧問降GDP預測至2.7%

另外，德國疫情再次加劇，單日新增新冠確診突破5萬大關，是疫情爆發以來首次。一些經濟學家憂慮，遏制疫情的限制措施將打擊消費活動，工業產出亦可能進一步受限，令供應鏈問題加劇。

隨着經濟復蘇比預期慢，德國政府獨立經濟顧問小組將今年德國的經濟增長預測下調至2.7%，較3月的預測下調0.4個百分點，預示德國可能成為今年歐元區內增長最慢的經濟體之一。經濟師預期，歐元區今年整體經濟增長高於4%。

（綜合報道）

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