Disney+新訂戶增長急放慢 第4財季增210萬 股價挫8%

Disney+上季的訂戶增幅，較業界龍頭Netflix（美：NFLX）少超過一半（見圖）。迪士尼曾在9月警告，由於新冠疫情令節目製作延遲，第四財季的訂戶增長，若以百萬為單位，可能只有「低個位數」。華納媒體（WarnerMedia）及哥倫比亞廣播公司（CBS）旗下的ViacomCBS也面臨訂戶增長放緩，預示愈來愈多人重返職場，又或恢復其他社交活動，居家娛樂的需求增長可能轉弱。

經濟重啟 居家娛樂需求轉弱

不過迪士尼行政總裁包正博（Bob Chapek）重申，Disney+爭取在2024年前，全球訂戶增至2.3億至2.6億的目標不變。他強調Disney+專注於長遠的直接面向消費者（Direct-to-Consumer）業務管理，並非着眼於季度波動，向國際市場擴張和新內容推出，是實現訂戶增長目標的主要動力。迪士尼預告，Disney+的內容將在2022年第四季大幅增加，屆時來自迪士尼、漫威、星球大戰、彼思（Pixar）和國家地理頻道（National Geographic）的原創內容，將首次在同一季發布。

訂戶平均月費按年下跌9%

不過短期內，Disney+從每名訂戶獲得的收入仍相對較少。上季它從每名訂戶獲得的平均月費，按年下跌9%至4.12美元，原因是其收費較低的亞洲品牌Hotstar的訂戶比例增加。雖然迪士尼在上季發行了《黑寡婦》、《爆機自由仁》（Free Guy）和《尚氣與十環幫傳奇》等電影，並取得不錯的票房，但較高的營運及營銷成本，導致迪士尼的內容銷售及版權業務在上季錄得6500萬美元的營業虧損。

樂園疫情爆發以來首錄盈利

不過隨着疫苗接種普及，迪士尼主題樂園的遊客人數在2021年下半年增加。全球主題樂園都在上季開放，郵輪服務亦恢復經營。迪士尼的樂園、體驗與產品業務在上季錄得6.4億美元的經營利潤，是新冠疫情爆發以來首次扭虧為盈。

迪士尼上季整體收入按年增長26%至185億美元，擺脫了去年同期因疫情影響而業務停滯的困境，惟收入增長仍低於分析師預期。上季利潤為1.59億美元，每股盈利9美仙，低於分析師預期的52美仙。 此外，美國「人造肉第一股」Beyond Meat（美：BYND）上季收入按年減少13.9% ，虧損按年擴大1.8倍至5480萬美元，股價早段跌逾18%，跌至76.77美元的新低。

（綜合報道）

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