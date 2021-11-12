經濟

非凡中國首3季純利 升1.8倍至34.6億

【明報專訊】非凡中國（8032）昨日公布截至9月底止首三季業績，純利按年大升1.8倍至34.57億元，主要受惠期內出售所持李寧（2331）股份獲利近34億元。收入增長1.3倍至3.91億元。

單計上季純利按年跌64.6％至7782.9萬元，收入升7.1％至2.85億元，毛利升3.8％至1.14億元。非凡中國績前收報1.55元，全日升2.6%，成交額475萬元。

受惠出售李寧股份獲利近34億

非凡中國於公告中表示，透過潮奢鞋服品牌LNG的內生型增長，和於今年7月收購服裝品牌堡獅龍（0592）為集團多品牌鞋服分部業務帶來的貢獻，加上運動體驗分部業務自疫情中恢復，推動首三季收入增長。堡獅龍國際昨日收報1.03元，全日跌2.8％。

堡獅龍全新定位「Bossini.X」

非凡中國稱，為進一步提高銷售規模，一直密切注視經濟發展趨勢，瞄準Z世代在內的消費力龐大，將休閒服裝品牌堡獅龍以街頭潮牌全新定位為「Bossini.X」。非凡中國又稱，新的產品線於上季推出，並在內地華北、華中及華東主要城市開設新店。非凡中國續稱，由於「Bossini.X」是一條全新的產品線定位，在未來一段時間，仍需要在渠道及市場測試方面有更多的投入，來為此品牌的新發展奠定基礎。

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