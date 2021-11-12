經濟

Burberry：中國市場具潛力 不擔心「共富政策」影響銷售

【明報專訊】英國奢侈品牌Burberry公布截至9月底的中期業績，被問到中國政府近期推出「共同富裕」政策或削弱對奢侈品需求，集團首席營運及財務總監Julie Brown在會上表示，不認為有關政策會對Burberry造成打擊，指中國第二季貨品銷售與第一季相若，主要受其8月份極端天氣及封城防疫措施影響，強調中國市場仍有一定增長潛力。

上半年度收入回復至疫情前水平

截至今年9月底止上半年度，集團收入已回復至2019疫情前水平，可比門店銷售額僅較前年同期增1%，受惠於集團關閉實體店及退出網上減價活動的策略，大幅令產品轉為以正價銷售，正價貨品銷售錄得18%增幅，並於第一季及第二季度錄得雙位數的增長。按地區劃分，美國正價貨品銷售增長近1倍，韓國增近80%，中國僅錄40%增長。

中期純利較去年同期增逾兩倍

Julie Brown表示，目前集團擁有15家新概念門店吸引高消費顧客，計劃於下年年底增至50家，對中期目標指引維持不變，預計收入將錄得高單位數增長及利潤率顯著提升。根據集團公告，集團純利較去年同期增逾兩倍至1.45億英鎊，調整後營業利潤增2.8倍至1.96億英鎊，超越2019年新冠疫情前同期，收入增38%至12.1億英鎊，股息為11.6便士，去年同期沒派發中期息。

上 / 下一篇新聞

恒大債務爆違約羅生門 DMSA：將提破產訴訟 明訊：有客戶收到利息
恒大債務爆違約羅生門 DMSA：將提破產訴訟 明訊：有客戶收到利息
保利成功發20億人幣債 內房全線升
保利成功發20億人幣債 內房全線升
穆迪：明年賣地收入或減 地方財政壓力增
穆迪：明年賣地收入或減 地方財政壓力增
光學業務拖累 瑞聲上季純利挫逾半 塑膠鏡頭光學模組出貨量大跌 今季料復常
光學業務拖累 瑞聲上季純利挫逾半 塑膠鏡頭光學模組出貨量大跌 今季料復常
台積電前大將蔣尚義閃辭中芯
台積電前大將蔣尚義閃辭中芯
路透：調查結束 滴滴App年底前重推
路透：調查結束 滴滴App年底前重推
消費券帶動 八達通半年增3萬商戶 日均零售交易金額較首7月升2倍
消費券帶動 八達通半年增3萬商戶 日均零售交易金額較首7月升2倍
新地簽首筆可持續發展掛鈎貸款
新地簽首筆可持續發展掛鈎貸款
港匯5連跌 港股反彈251點
港匯5連跌 港股反彈251點
中國中免傳來港上市 集資最多468億
中國中免傳來港上市 集資最多468億
匯控子公司Serai經營B2B平台 料年底用家2萬
匯控子公司Serai經營B2B平台 料年底用家2萬
海底撈配股集資最多24億
海底撈配股集資最多24億
非凡中國首3季純利 升1.8倍至34.6億
非凡中國首3季純利 升1.8倍至34.6億
Disney+新訂戶增長急放慢 第4財季增210萬 股價挫8%
Disney+新訂戶增長急放慢 第4財季增210萬 股價挫8%
英第3季GDP減速 鎊1年低
英第3季GDP減速 鎊1年低
馬斯克「兌現承諾」 沽特斯拉套390億
馬斯克「兌現承諾」 沽特斯拉套390億
張兆聰：博反彈 進取選內房求穩吼內險
張兆聰：博反彈 進取選內房求穩吼內險
方保僑：元宇宙如10年前Bitcoin？
方保僑：元宇宙如10年前Bitcoin？
植耀輝：騰訊業績無驚喜 股價難突破
植耀輝：騰訊業績無驚喜 股價難突破
技術取勝：華潤置地31元料有承接
技術取勝：華潤置地31元料有承接
盧駿匡：個股跌多升少 只宜換馬方式操作
盧駿匡：個股跌多升少 只宜換馬方式操作
劉思明：建材股短炒 中建材看高一線
劉思明：建材股短炒 中建材看高一線
周顯：「無塵」靚廠 騙局居多
周顯：「無塵」靚廠 騙局居多
譚新強：解決台灣問題最佳三部曲：凍結‧對話‧貿易
譚新強：解決台灣問題最佳三部曲：凍結‧對話‧貿易
湯文亮：成也CFO 敗也CFO
湯文亮：成也CFO 敗也CFO
受惠低息 澳洲樓價年升近17%
受惠低息 澳洲樓價年升近17%
買樓投資留意澳元走勢
買樓投資留意澳元走勢
KENNEDY 38 折實均呎逼2.7萬 低同區二手近一成 開放式戶折實618萬入場
KENNEDY 38 折實均呎逼2.7萬 低同區二手近一成 開放式戶折實618萬入場
長實明年擬推4盤涉約3000伙
長實明年擬推4盤涉約3000伙
清水灣道8號3房1465萬破頂 實呎逾2萬
清水灣道8號3房1465萬破頂 實呎逾2萬
匯璽特色戶8.5萬租出 回報不足2厘
匯璽特色戶8.5萬租出 回報不足2厘
興業土瓜灣工廈申轉110伙 規劃署不反對
興業土瓜灣工廈申轉110伙 規劃署不反對
佐敦文英街舖 9年料蝕500萬離場
佐敦文英街舖 9年料蝕500萬離場