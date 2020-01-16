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中國中免傳來港上市 集資最多468億

【明報專訊】現於A股上市的免稅巨頭中國中免（滬：601888）昨日公布，中證監批准集團赴港交所（0388）主板上市，發行不多於1.95億股境外上市外資股。外電報道，集團最快下周二（16日）進行聯交所上市聆訊，預計集資約50億至60億美元（約390億至468億港元），較早前傳出金額大幅減少。

發行不多於1.95億股境外外資股

早前有外電報道，中國中免有望超越快手（1024）的483億元集資額，成為年內最大規模IPO。不過，據報集團有意下調集資規模，目標集資較早前傳出的約70億至100億美元（約545億至779億港元）大幅減少。集團於今年6月底提交香港上市申請，聯席保薦人為中金公司及瑞銀，鑑於其交易規模，不排除引入更多投行，另集團有望發售10%股權股份。

中證監表示，是次發行每股面值1元人民幣，全部為普通股，完成發行後15日內，集團須以書面報告交代是次上市情况，並在整個發行股票及上市過程中嚴格遵守境內外有關法律、法規和規則，批覆自核准之日起一年內有效。中國中免稱，上市申請尚需獲證監會、聯交所等監管機構批准，仍存在不確定性。

中國中免是國內唯一獲授權展開免稅業務的公司，屬央企中國旅遊集團旗下。昨日中國中免A股微升0.74%，收報228.8元人民幣，最新市值達4467億元人民幣。

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