經濟

新地簽首筆可持續發展掛鈎貸款

【明報專訊】新地（0016）昨日公布，與八家主要國際及本地銀行簽署集團首筆與可持續發展表現掛鈎的貸款協議，貸款更獲得超額認講，總貸款額達86.5億元，是本港地產發展商至今最大規模的可持續發展表現掛鈎貸款。貸款包括三成定期貸款及七成循環貸款，年期為4年。貸款款項將用作集團日常營運資金，以及支持現正進行的可持續發展工作。

涉86.5億元 港地產商至今最大規模

新地表示，由於銀行對是項貸款反應熱烈，貸款規模由原來的30億元大幅增加至86.5億元。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，這項貸款為新地的可持續發展道路確立另一個里程碑，讓他們擁有更多資源，為持份者以至整個社會帶來長遠價值，並展示了集團一直努力推進可持續發展工作。

據新地公布，中國銀行（香港）、星展銀行及滙豐銀行共同擔任是項貸款的可持續發展顧問，負責就可持續發展表現目標的相關事宜，向新地提出意見。其餘安排貸款的銀行包括瑞穗銀行、三菱UFJ銀行、中國農業銀行、三井住友銀行及恒生銀行。根據貸款協議，當新地達成預先就ESG設定的可持續發展表現目標時，可獲得貸款利率折扣。預設的可持續發展表現目標包括，達成減低電力消耗強度的年度目標、取得的標普全球ESG評分持續上升，及繼續成為「恒生可持續發展企業指數」成分股，並取得特定評級。

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