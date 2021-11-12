經濟

消費券帶動 八達通半年增3萬商戶 日均零售交易金額較首7月升2倍

【明報專訊】政府上月透過4家儲值支付工具營辦商發放第二期消費券，八達通是其中一家營辦商。八達通卡公司營業及市務總監李玉兒表示，消費券計劃對市道帶來刺激，由8月1日派發第一期消費券至10月底，八達通的日均零售交易金額及日均交易筆數，較今年首7個月分別升2倍及1.5倍，自4月公布計劃營辦商名單至今，八達通新增商戶合計3萬多家。

明報記者 胡學能

李玉兒表示，截至本月上旬，首批以八達通領取消費券的市民中，逾七成已消費逾4000元，他們最快可於下月16日領取第三期1000元的消費券，屆時臨近聖誕，她非常樂觀派發第三期消費券後，市民會續購物、光顧餐飲，預料經濟效益非常好，市民消費意欲會持續至明年首季。

第3期消費券臨近聖誕助刺激消費

李玉兒認為，消費券帶動市民加快用錢，用畢消費券金額後自會增值，今年8月至10月底，經八達通App以轉數快轉帳至八達通卡的增值額及筆數，較今年首季升六成，同期開設電子直接付款授權服務數目亦較首季升五成。8月至本月上旬，八達通App電子優惠券下載次數逾600萬次。

商戶方面，李玉兒認為，消費券刺激更多商戶採納八達通作為支付工具，今年4月至7月，八達通的新商戶數目有2萬多家，而8月至11月上旬，新商戶數目亦有1萬多家。

餐飲類最受惠八達通消費券

截至上月底，八達通於本地支付點數目有逾13萬個，覆蓋117個街市近3400間攤檔，亦覆蓋超過1.6萬名的士司機。

李玉兒表示，最受惠八達通消費券的是餐飲類，「電子及電器產品」類居次，該類以往用八達通消費的機會較少，且未有很多店舖接受八達通，但今次消費券計劃下，許多該類店舖都裝設八達通，加上消費券金額大，市民或用以提升電話、電器設備，在該類店舖的消費金額，較發放消費券前有四位數的增幅。

至於消費券計劃後，商戶會否續採用八達通，李說，很多小店在計劃期間開戶，獲贈流動收款機及免手續費，當派發第三期消費券後，八達通會再和商戶溝通，通知何時有需要回復收費，而屆時再檢視。

接納八達通網購平台增加

此外，消費券計劃下，接納八達通消費的網購平台增加，不過，李透露，網購類消費金額目前佔比少於10%。

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