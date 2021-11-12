路透：調查結束 滴滴App年底前重推

【明報專訊】滴滴（美：DIDI）在今年7月，被國家網信辦展開網絡安全審查，其應用程式被下架，停止新用戶註冊至今，是中資股監管風暴的風眼之一。不過路透社昨日引消息指出，隨着監管機構結束對滴滴的調查，滴滴正準備在今年底前在內地重新推出其應用程序。滴滴其後回應彭博表示消息只是傳聞，不過無阻滴滴昨晚盤前曾升最多12.29%，截至晚上9時半，滴滴盤前仍升4.92%至9.39美元。
預留百億交罰款 滴滴：沒有根據
路透社引述消息人士表示，預期當局會在下月確定對滴滴的處罰金額，而公司亦已經預留100億元人民幣繳交可能出現的罰款。滴滴其後回應表示，信息實際上沒有任何根據，該行正在配合網絡安全審查，網信辦則沒有回應路透社查詢。滴滴股價已在周三率先逆市升10.22%。
滴滴在中國擁有約3.77億個活躍用戶，每日提供2500萬次乘車服務。路透社引述消息人士表示，由於調查令業務出現不確定性，不少用戶轉向使用競爭對手，滴滴需為招募新司機籌劃新策略。滴滴應用程式被下架後，已一直更改其應用程式，以符合月初通過的《個人信息保護法》要求，例如讓客戶簽署用戶協議，明確規定了將收集哪些數據，以及如何使用這些數據。
滴滴今年6月底在美國上市後，即遭內地監管機構以網絡安全為由展開調查。滴滴自被監管審查以來，股價至本周三收市已累跌達45%。