台積電前大將蔣尚義閃辭中芯

台媒：推動小晶片業務受阻萌去意

集團昨晚發公告指出，蔣尚義因希望有更多時間陪伴家人，辭任公司副董事長、執行董事及董事會戰略委員會成員職務，即日起生效。雖然公告強調，蔣尚義已確認其與董事會並無意見分歧，但台媒報道指，蔣尚義當初去中芯是期望推動發展後段封裝技術小晶片業務，但中芯並未依承諾投入資源，因此產生去意。

另外，梁孟松辭任執行董事職務，即日生效，但繼續擔任聯合首席執行官。另外，周杰及楊光磊均辭任非執行董事職務。

中芯昨晚同時公布第三季業績，期內純利按年升25.3%至3.21億美元，按季跌53.3%，因第二季受惠出售處置子公司而獲得一次式收益。第三季中芯收入為14.15億美元，按年升30.7%，按季升5.3%。期內毛利率為33.1%，按年升8.9個百分點，按季升3個百分點。

中芯公布第四季業績指引，預期收入按季增長11%至13%，毛利率則介乎33%至35%，較第三季略高。中芯表示，第四季將繼續保持成長勢頭，基於前三季度的業績和第四季指引，公司全年銷售收入增長目標進一步上調到39%左右，毛利率目標維持在30%左右。