光學業務拖累 瑞聲上季純利挫逾半 塑膠鏡頭光學模組出貨量大跌 今季料復常

股價反彈 全日升6%

瑞聲上季度收入按年跌6.1%至42.46億元，毛利率按年跌0.9個百分點至22.7%，當中光學業務毛利率按年大跌9.6個百分點至15%，按季亦跌7個百分點，加上光學業務季內收入按年跌17.6%至3.9億元，成為集團上季度業績受壓的主因。投資者關係總監黃美娟表示，光學業務中塑膠鏡頭及光學模組出貨量大跌，因部分客戶取消或推遲部分機型訂單，導致上季需求明顯減弱，影響塑膠鏡頭和光學模組的產能利用率和出貨量，拖累業績表現。不過，她預計光學業務今季出貨量將可恢復至正常水平。

集團董事總經理莫祖權則表示，集團長期關注毛利率情况，他指全球疫情起伏對生產帶來影響，估計上季毛利率下跌只是周期問題。他表示，提升毛利率的關鍵是產品定位和持續穩定的需求。莫祖權又表示，公司在智能手機的微型機械技術的能力，應用在其他領域業務上，是長遠推動新領域的發展。季內瑞聲收購東陽精密機器（昆山）公司，黃美娟表示，收購有助集團增強在精密結構件方面的生產能力，和擴大客源。黃美娟又表示，公司目標將非智能手機業務佔精密結構件收入比例提升至15%以上。

季內聲學業務毛利率跌0.3個百分點至26.3%， 電磁傳動及精密結構件業務微升0.2個分點至20.3%，微機電系統器件業務按年跌3.7個百分點至15.3%。

國內限電對生產影響微

首席財務官郭丹又表示，除晶片影響外，季內受到去年同期大額外匯收益形成的高基數效應影響，隨着上游供應鏈漸趨回穩，安卓聲樂業務毛利率有望逐步恢復。郭丹又表示，國內限電措施對生產的影響很小，至於電價上調亦只會影響毛利率不到0.5%。郭丹又表示，今季越南工廠已全面恢復正常生產。