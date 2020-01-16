經濟

恒大債務爆違約羅生門 DMSA：將提破產訴訟 明訊：有客戶收到利息

【明報專訊】被債務問題困擾的中國恒大（3333）一筆前日屆最後限期境外債券，出現違約「羅生門」事件，德國數據服務及研究機構DMSA前晚發公開信，指在寬限期（grace period）過後仍未收到恒大支付的債息，準備採取行動，對恒大提出破產訴訟。惟路透社引述國際結算公司明訊銀行（Clearstream）發言人表示，已有若干客戶收到恒大支付3筆逾期美元債息。截至香港時間昨晚，DSMA代表在社交平台堅稱，未有收到恒大支付債息。

轟恒大未如媒體所報寬限期前付息

恒大昨日股價暫未受羅生門事件影響，全日升逾6%，收報2.53元。DMSA自10月下旬起，已不時在官網發文，質疑恒大在限期前付息避免違約說法，並謂國際投資者或要就手上總值225億美元（約1755億港元）的恒大債券投資撇帳。該公司昨日進一步發文，炮轟恒大未有如主流媒體所言在寬限期前支付債息，指市場已被誤導，並恐恒大的債務問題會觸發全球金融系統重置（reset）。DMSA表示，單是恒大5筆由2022年至2024年到期的債券，已共有超過2.72億美元過了寬限期後仍未支付債息（見表），直指恒大此舉已經違約。

DSMA高級分析師Marco Metzler明言，公司正準備為恒大破產方面提出法律程序，並呼籲其他投資者加入追討行動，並謂只要法庭着手進行破產聆訊，距離恒大正式破產，料為時不遠。Marco Metzler更擔心的是，由於恒大手上23筆債券均設有交叉違約條款，因此只要有一筆債券違約，其餘債券會頓時陷入違約險境。

路透昨晚再報道 指有投資者未收利息

Marco Metzler昨晚在領英（LinkedIn）留言，若然主流媒體從不知名的債券持有人聲稱已獲付債息，便不可能另一方面有人實際上未能收到債息。他表示，會在領英上更新進展，並呼籲志同道合者加入，稱「團結可令事情變得不一樣」。

至於路透社昨日報道曾引述國際結算公司明訊銀行發言人稱，部分客戶已經收到恒大對3筆逾期美元債支付的利息。還息後恒大再次避過債務違約，截至目前恒大尚沒有任何一隻公開發行的美元債違約。不過，路透社至昨晚再發報道，卻引述消息指有部分投資者其實未有收到利息。

傳佳兆業發通知 或無法支付債息

與恒大同樣水深火熱的還有佳兆業（1638）。據彭博社引述財經智庫REDD報道，佳兆業昨在給投資者的通知中表示，由於國內和海外的法律和交叉違約問題，或無法支付債券票息。

明報記者 陳偉燊

相關字詞﹕佳兆業 明訊銀行 恒大

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