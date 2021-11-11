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經濟
2021年11月11日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
新地十四鄉補價37億 伙數增近5000 每呎約4245元 較4年前升三成
本年度補價連賣地已破千億 超去年全年度
#LYOS 次輪賣90伙昨即日沽清
尚譽198呎500萬沽 逾3年帳蝕一成
信和商場租金重返疫前 出租率逾九成
內媒：國企籲中央放寬三道紅線 利內房賣產自救 融資渠道或恢復「輸血」
恒大汽車近兩成折讓 配股集資4.9億
內地10月PPI創26年新高 與CPI差距擴大
上月社會融資年增1970億 遜預期
美IPO未有進展 富衛傳回港上市
長建續押注可再生能源 投資氫氣私募基金HYCAP
永利澳門上季虧損收窄至1.79億美元
騰訊廣告季增長跌至單位數 04年上市後首現 料將續疲軟數季
遊戲收入首分地區 本土市場按年增5%
港股低位反彈500點 成交回升
渣打推稅貸 客借百萬實際年息1.18厘
OneDegree伙HKbitEX推數字資產保險
領展斥58.2億掃柴灣紅磡兩物業 首購物流資產 王國龍：改良資產組合增抗跌力
半年收益升逾一成 中期息1.5959元破紀錄
美上月CPI升6.2% 逾30年新高 聯儲局收緊幣策壓力更大 美三大指數早段跌
Rivian每股定價78美元 開盤指示價再飈六成
Adidas上季大中華銷售再跌15% 拖累收入盈利均遜預期
張兆聰：憧憬救巿 內房物管或反彈前高位
李曉佳：沒了新鮮感 海底撈還剩下什麼？
技術取勝：友邦中線淡恐下試77元
劉思明：監管政策似放寬 利殘股反彈
周顯：地標建築位子輪流坐
湯文亮：做YouTuber很容易得罪人
晨星胡啟泰：通關利好收租股 領展看78元
恒地508億購中環地王 「反映看好港前景」
周顯：地標建築位子輪流坐
【明報專訊】佔據中環心臟位置的，以「雙標書」的形式招標，而非價高者得。在6份標書當中，有4份不合格，不予考慮，另外2份合格的，則以恒基地產（0012）奪得。
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