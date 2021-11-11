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Rivian每股定價78美元 開盤指示價再飈六成

【明報專訊】被視為「特斯拉殺手」的電動車製造商Rivian昨以代碼「RIVN」在納斯達克上市。這備受注視的IPO定價為每股78美元，遠高於其上調後的72至74美元指導價格區間，並較最初的57至62美元指導區間高出一大截。彭博社指出，以IPO發行價計算，Rivian完全稀釋後估值超過760億美元，僅略低於通用汽車（美：GM）及其合作伙伴福特（美：F）的市值。今次IPO集資規模達119億美元（約928億港元），是今年規模最大的IPO，也是美國史上規模第6大的IPO。

CNBC午夜前表示，Rivian的開盤指示價為125美元，較招股價高出六成，潛在市值1066億美元（約8315億港元）。在周一至周二兩天股價重挫逾15%的特斯拉（Tesla，美：TSLA），早段股價反彈。

Tesla早段股價反彈

由亞馬遜（美：AMZN）和福特支持的Rivian，最近開始交付電動貨車R1T，預計到今年底其位於美國伊利諾伊州的廠房將生產出約1200輛電動車。根據招股書，Rivian今年上半年虧損近10億美元。該公司預計在截至9月底的第三季，收入將不多於100萬美元，而虧損將高達12.8億美元（約100億港元），尚未能證明其商業模式可持續發展。

不過該公司透露，其R1T和R1S電動車積壓了5.54萬輛的預購訂單。根據Rivian的網站，R1T電動貨車的售價由6.75萬美元起，而R1S多用途車（SUV）的售價由7萬美元起。該公司計劃最快明年交付1萬輛電動車，預計到2023年底將完成上述訂單，屆時年產量可達15萬輛。

此外，亞馬遜亦向其訂購了10萬輛電動車，準備在2030年前交付。亞馬遜向Rivian投資超過13億美元，在IPO前擁有該公司22.4%的A類股票。與此同時，同樣被視為特斯拉勁敵的Lucid（美：LCID）也是剛開始投產，但市值已達700億美元。被沽空機構狙擊的電動貨車製造商Nikola（美：NKLA）市值也超過50億美元。投資者一直在尋找下一個特斯拉。特斯拉近期市值突破1萬億美元，目前是美國市值第五高的企業。不過由於創辦人馬斯克準備沽出一成持股，加上其弟已沽貨套現逾1億美元，拖累特斯拉本周初股價急瀉。

此外，美國最大外賣平台DoorDash（美：DASH）擬斥80億美元收購芬蘭同業Wolt，刺激DoorDash股價午夜前飈升17%。

（綜合報道）

[國際金融]

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