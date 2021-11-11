經濟

半年收益升逾一成 中期息1.5959元破紀錄

【明報專訊】領展（0823）昨日公布截至9月底的中期業績，營運明顯好轉。當中香港零售物業平均出租率上升0.7個百分點至97.5%，創歷史新高；續租租金則由跌轉升，平均按年增3.4%，其中街市檔位升幅最大，達13.2%。截至9月底止6個月中期，集團收益及物業收入淨額分別按年增長10.4%及8.8%至57.78億元及43.91億元，期內可分派總額33.36億元，按年增長14.21%，每基金單位中期分派增長12.7%至1.5959元，為歷來分派最多的中期息。

花旗摩根士丹利評級正面

領展股價昨日收報70.4元，升1.29%，創1個月高位。花旗發表報告，指領展的中期業績符合預期，其中期息年化計算，相對昨天中午報價69.05元而言股息率達4.6厘，其對領展在疫情期間，派息仍錄得強勁增幅感到意外，並重申對領展的「首選，Top Pick」評級。摩根士丹利則認為，領展的派息水平比其預期高7%，並見租戶招租成本回落至13%的舒適水平，給予「優於大市」評級。

出租率97.5%新高

領展行政總裁王國龍昨午在業績發布會上表示，在香港的零售租務平均續租租金調整率上升至3.4%，出租率升至97.5%歷史新高，並新增逾300家新的店舖及食肆租客駐場。有個別租客的生意更重回2019年新冠肺炎疫情前的水平，亦有個別租戶仍然受到疫情拖累，因此他們會繼續對有需要的租客提供支持。他亦肯定，政府推出的消費券，有助增加商場人流，對租客帶來好的增長動力。他們亦會繼續為零售物業進行翻新等資產增值項目，料涉及約20個項目，涉資逾10億元。主席聶雅倫補充，隨着進行收購實現增益，未見到分派會下跌的情况。

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