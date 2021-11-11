OneDegree伙HKbitEX推數字資產保險

平台擬最快今年底推出

ON1ON平台擬於今年底至明年初推出，OneDegree已承諾承保最多1億美元保額。保險內容包括承保數字資產平台，因為自然事件引致錢包實體損毀、網絡安全威脅，以及員工盜竊，導致私鑰被失竊盜用而產生的損失。保額會以美元，而非虛擬貨幣釐訂，保費由託管平台支付，按風險精準定價，平台會向客戶提供選擇，是否繳交額外費用以獲得保障，費用則視乎客戶所持有的資產、交易經驗等因素而定。

HKbitEX聯合創始人兼首席策略官盧廷匡表示，投資者最擔心投資數字資產會否遺失或被黑客偷竊，因此透過引入數字資產保險，有助吸引基金、家族辦公室等投資者進入虛擬資產市場。該行亦曾尋找本地傳統保險公司提供數字資產保險，不過礙於虛擬資產只有十餘年歷史令數據庫不足，OneDegree集團有網上保安技術輸出業務，因此雙方較易合作。

目前只有英國Llyod's有數字資產保險產品，OneDegree風險總監譚馨蕾表示，數字資產保險缺乏傳統保險公司參與，全球數字資產交易所的保險需求，只有少於1%可獲得保障。兩間公司計劃年底成立數字資產智庫，期望建立核保框架、監管等行業標準，擴大承保數字資產保險的市場。