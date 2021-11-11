經濟

OneDegree伙HKbitEX推數字資產保險

【明報專訊】虛擬保險公司OneDegree公布，將推出數字資產保險，承保數字資產交易所HKbitEX旗下的數字資產託管服務平台「ON1ON」託管的加密貨幣、證券型貨幣和NFT（非同質化代幣資產）資產，為首家提供數字資產保險的本地保險公司。

平台擬最快今年底推出

ON1ON平台擬於今年底至明年初推出，OneDegree已承諾承保最多1億美元保額。保險內容包括承保數字資產平台，因為自然事件引致錢包實體損毀、網絡安全威脅，以及員工盜竊，導致私鑰被失竊盜用而產生的損失。保額會以美元，而非虛擬貨幣釐訂，保費由託管平台支付，按風險精準定價，平台會向客戶提供選擇，是否繳交額外費用以獲得保障，費用則視乎客戶所持有的資產、交易經驗等因素而定。

HKbitEX聯合創始人兼首席策略官盧廷匡表示，投資者最擔心投資數字資產會否遺失或被黑客偷竊，因此透過引入數字資產保險，有助吸引基金、家族辦公室等投資者進入虛擬資產市場。該行亦曾尋找本地傳統保險公司提供數字資產保險，不過礙於虛擬資產只有十餘年歷史令數據庫不足，OneDegree集團有網上保安技術輸出業務，因此雙方較易合作。

目前只有英國Llyod's有數字資產保險產品，OneDegree風險總監譚馨蕾表示，數字資產保險缺乏傳統保險公司參與，全球數字資產交易所的保險需求，只有少於1%可獲得保障。兩間公司計劃年底成立數字資產智庫，期望建立核保框架、監管等行業標準，擴大承保數字資產保險的市場。

上 / 下一篇新聞

新地十四鄉補價37億 伙數增近5000 每呎約4245元 較4年前升三成
新地十四鄉補價37億 伙數增近5000 每呎約4245元 較4年前升三成
本年度補價連賣地已破千億 超去年全年度
本年度補價連賣地已破千億 超去年全年度
#LYOS 次輪賣90伙昨即日沽清
#LYOS 次輪賣90伙昨即日沽清
尚譽198呎500萬沽 逾3年帳蝕一成
尚譽198呎500萬沽 逾3年帳蝕一成
信和商場租金重返疫前 出租率逾九成
信和商場租金重返疫前 出租率逾九成
內媒：國企籲中央放寬三道紅線 利內房賣產自救 融資渠道或恢復「輸血」
內媒：國企籲中央放寬三道紅線 利內房賣產自救 融資渠道或恢復「輸血」
恒大汽車近兩成折讓 配股集資4.9億
恒大汽車近兩成折讓 配股集資4.9億
內地10月PPI創26年新高 與CPI差距擴大
內地10月PPI創26年新高 與CPI差距擴大
上月社會融資年增1970億 遜預期
上月社會融資年增1970億 遜預期
美IPO未有進展 富衛傳回港上市
美IPO未有進展 富衛傳回港上市
長建續押注可再生能源 投資氫氣私募基金HYCAP
長建續押注可再生能源 投資氫氣私募基金HYCAP
永利澳門上季虧損收窄至1.79億美元
永利澳門上季虧損收窄至1.79億美元
騰訊廣告季增長跌至單位數 04年上市後首現 料將續疲軟數季
騰訊廣告季增長跌至單位數 04年上市後首現 料將續疲軟數季
遊戲收入首分地區 本土市場按年增5%
遊戲收入首分地區 本土市場按年增5%
港股低位反彈500點 成交回升
港股低位反彈500點 成交回升
渣打推稅貸 客借百萬實際年息1.18厘
渣打推稅貸 客借百萬實際年息1.18厘
領展斥58.2億掃柴灣紅磡兩物業 首購物流資產 王國龍：改良資產組合增抗跌力
領展斥58.2億掃柴灣紅磡兩物業 首購物流資產 王國龍：改良資產組合增抗跌力
半年收益升逾一成 中期息1.5959元破紀錄
半年收益升逾一成 中期息1.5959元破紀錄
美上月CPI升6.2% 逾30年新高 聯儲局收緊幣策壓力更大 美三大指數早段跌
美上月CPI升6.2% 逾30年新高 聯儲局收緊幣策壓力更大 美三大指數早段跌
Rivian每股定價78美元 開盤指示價再飈六成
Rivian每股定價78美元 開盤指示價再飈六成
Adidas上季大中華銷售再跌15% 拖累收入盈利均遜預期
Adidas上季大中華銷售再跌15% 拖累收入盈利均遜預期
張兆聰：憧憬救巿 內房物管或反彈前高位
張兆聰：憧憬救巿 內房物管或反彈前高位
李曉佳：沒了新鮮感 海底撈還剩下什麼？
李曉佳：沒了新鮮感 海底撈還剩下什麼？
技術取勝：友邦中線淡恐下試77元
技術取勝：友邦中線淡恐下試77元
劉思明：監管政策似放寬 利殘股反彈
劉思明：監管政策似放寬 利殘股反彈
周顯：地標建築位子輪流坐
周顯：地標建築位子輪流坐
湯文亮：做YouTuber很容易得罪人
湯文亮：做YouTuber很容易得罪人
晨星胡啟泰：通關利好收租股 領展看78元
晨星胡啟泰：通關利好收租股 領展看78元
恒地508億購中環地王 「反映看好港前景」
恒地508億購中環地王 「反映看好港前景」