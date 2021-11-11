經濟

渣打推稅貸 客借百萬實際年息1.18厘

【明報專訊】渣打香港推出稅季分期貸款計劃，該行「優先私人理財」、「優先理財」及全新客戶於明年1月2日或之前提取至少100萬元稅貸，還款期為12個月，實際年利率低至1.18厘。該行稅貸額達250萬元或月薪18倍，以較低者為準。「Premium理財」、樓宇按揭及出糧服務客戶，明年1月2日或之前提取至少100萬元稅貸，還款期12個月，實際年利率1.75厘。

若以打工仔一般借取20萬至40萬元稅貸，還款期12個月，「優先私人理財」、「優先理財」及全新客戶實際年利率2.39厘，「Premium理財」、樓宇按揭及出糧服務客戶實際年利率3.27厘，一般客戶實際年利率4.04%。

渣打銀行香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠表示，今年的稅貸計劃將配合該行積極吸納富裕客群的策略，透過稅季分期貸款加強服務這些客戶，為他們提供非常具競爭力的稅貸息率。

比較其他大行（見表）稅貸享最低年息的條件，渣打門檻最低，匯豐客戶需推廣期內獲批及提取至少150萬元，還款期12個月，而中銀香港（2388）特選客戶要優惠期內成功提取100萬元，還款期36個月，計及現金回贈優惠才享最低年息，恒生（0011）門檻則為貸款額至少100萬元，還款期為12個月。

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