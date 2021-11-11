經濟

永利澳門上季虧損收窄至1.79億美元

【明報專訊】永利澳門（1128）昨日公布9月底止第三季度季虧損收窄，由去年同期的2.8億美元降至1.79億美元。根據母公司數字，澳門業務第三季經調整後的物業EBITDA為1017.3萬美元，去年出現LBITDA為1.12億美元；首三季EBITDA達1.21億美元，去年同期LBITDA為2.76億美元。

永利澳門管理層形容澳門市場復蘇道路時快時慢，但有信心隨着步入2022年，澳門將受益於消費需求恢復。執行董事兼行政總裁馬德承在分析員會上表示，澳門就《博彩法》進行修訂及諮詢，過程透明及具建設性，他對澳門的前景及公司的定位看好。當中有討論到有需要在就業市場、澳門穩定性及股東回報三者之間作出平衡，他認為這完全合理。

日均「燒錢」約210萬美元 有18億美元備用

執行董事兼總裁高哲恒稱，澳門政府尋求以伙伴的方向處事具現實性，他們已向政府表達其關注的地方，並在修法的諮詢過程中得到釐清，料會獲政府認真考慮。他感受到，政府在意區域性競爭增加，並意欲維持穩定性。當局亦明白他們作為商界有需要去再投資，並感受到政府給予很多支持。馬德承續稱，雖然他有意離任，但會留任到2022年，確保公司穩定性及處理好重續賭牌事宜。至於在澳門的業務營運上，今年第三季仍然受到疫情影響而面對挑戰，並且會在財政上確保遵守紀律，現時日均「燒錢」約210萬美元，手上仍有18億美元流動資金可供動用。

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