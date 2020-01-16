經濟

美IPO未有進展 富衛傳回港上市

【明報專訊】路透引述知情人士報道，電訊盈科（0008）主席李澤楷旗下的亞洲保險公司富衛集團（FWD）正在考慮將IPO地點由美國轉至香港。富衛於今年6月以秘密遞交形式申請在美國上市，計劃集資20億至30億美元（約156億至234億港元）。消息人士稱，富衛的上市申請因中美關係緊張，受到美國監管當局仔細審視而遭到延誤，因此考慮將IPO地點轉至香港。

富衛：不回應市場揣測

富衛集團發言人昨日回覆本報就回港上市傳聞查詢時稱，不對市場揣測作出任何回應。據此前消息稱，富衛原計劃以發行美國存託憑證（ADS）形式赴美上市，並在今年底前掛牌，集資規模約20億至30億美元（約156至234億港元）。

惟據路透報道，在中美關係關張下，富衛的上市申請在美國監管機構仍抱有憂慮下缺乏進展，因此集團考慮改為在港上市。

另路透引述消息人士稱，美國證券交易委員會（SEC）質疑富衛與中國內地有關聯，並被美國當局視為一家中資企業，而非一家香港實體。

富衛上市計劃一波三折，集團早在去年已有報道指擬在港上市，惟傳出因港交所（0388）不批准公司以不同股權架構（WVR）形式上市，令集團改變計劃申請到美國上市。因此今次倘富衛落實回港上市，會否放棄採用WVR架構將值得注意。

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