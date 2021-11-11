上月社會融資年增1970億 遜預期

政府財政存款增長1.11萬億

高盛發表報告，指出社融增量升幅少過預期，主要因為企業中長期貸款增長疲弱，主要用於按揭的家庭中長期貸款亦僅溫和上升。此外，10月政府財政存款增長1.11萬億元，高於整體人民幣存款增長7649億元，也反映10月份信貸需求疲弱。

新增人民幣貸款8262億

高盛稱，雖然人行在9月底要求金融機構，保持房地產信貸平穩有序投放，有媒體指10月房地產的新增貸款按月增加1500億至2000億元，但企業貸款增長仍較9月放慢，該行按季節調整後，企業短期貸款按月增速從9月的6.7%降至5.3%，中長期貸款按月增速亦從13.9%放緩至12%。

此外，人行公布，10月份新增人民幣貸款為8262億元，多於市場預期的8000億元，按年多增1364億元。對實體經濟發放的人民幣貸款增加7752億元，按年多增1089億元。廣義貨幣餘額（M2）按年上升8.7%，高於預期的8.3%，增速較9月高0.4個百分點，高盛指本月外匯流入增加，或帶動M2整體上升。狹義貨幣（M1）餘額則按年上升2.8%，增速較9月減0.9個百分點。