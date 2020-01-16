經濟

內地10月PPI創26年新高 與CPI差距擴大

【明報專訊】中國10月份工業生產者出廠價格（PPI）按年增幅創1995年7月以來的新高，國家統計局公布，10月份PPI按年上升13.5%，除了高於市場預期的12.3%，也較9月的增幅再提高2.8個百分點。同期消費者價格指數（CPI）按年升1.5%，雖然兩者差距擴至12個百分點，不過CPI增速已較9月高0.8個百分點，見去年9月以來新高。

CPI按年升1.5% 去年9月以來新高

10月份PPI升幅擴大，仍主要來自上游生產物品價格上升，包括採掘、原材料、加工工業價格的生產資料價格按年升17.9%，較上月多增3.7個百分點。食品、日用品等生活資料價格指數按年升0.15%，也較9月多增0.4個百分點。大新銀行高級經濟師溫嘉煒指出，雖然商品和國際運輸價格在11月略見回落，但仍處於歷史高水平，預料年底前PPI仍會繼續在高位徘徊。

CPI較市場預期的1.4%為高，主要由於食品價格跌幅，較9月收窄2.8個百分點。非食品價格按年上升2.4%，較9月份多升0.4個百分點，其中汽油價格因國際油價上揚，上升31.4%，彭博經濟研究指出，變動反映了PPI上升後向下游消費傳導，預期食品跌勢放緩會提振CPI，CPI和PPI的差距會開始收窄。溫嘉煒則預期，11月和12月CPI或升越2%。

分析：料年底前PPI繼續高位徘徊

第三季中國經濟增長放緩至4.9%，市場預期人行或降準一次以增長貸款幫助經濟，至於通脹壓力上升會否成為人行放寬貨幣政策的阻礙，彭博經濟研究認為，人行不會將注意力從緩和經濟成長放緩的重點轉移，預計近月會再降準0.5個百分點。

此外，高盛發表明年中國經濟展望，預期經濟增長預期只有4.5%，再次下修上月預測的5.2%，亦低市場平均預期，而2022年至2025年平均增速則為4.5%。該行指出，雖然中國的宏觀政策將有所放寬以支持明年的經濟增長，但今年增強的結構性緊縮，尤其與內房相關的措施，大部分將繼續存在。

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