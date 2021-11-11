恒大汽車近兩成折讓 配股集資4.9億

內媒：「恒馳5 LX」將在天津生產

恒汽昨日股價未受折讓配股影響，全日微升0.8％。根據恒汽公告，集團昨日以先舊後新方式，按每股2.86元配售1.74億股，佔擴大後股本的1.76%。配售價較上一個交易日（9日）收市價3.57元折讓19.9%，預期集資總額約5億元，所得款項淨額約4.9億元。恒大汽車表示，擬將相關款專項用於新能源汽車的研發及生產製造，為恒馳新能源汽車順利投產奠定基礎。

據內媒《第一財經》引述消息人士報道，目前「恒馳5 LX」已開始試產，並將在恒大天津車廠生產。恒大天津前身屬國能新能源汽車公司，該公司持有國家發改委批准的新建純電動汽車生產資質牌照，同時亦是工信部核准的純電動乘用車生產企業，擁有「雙資質」。

集資用於新能源汽車研發及生產製造

據工信部近日發布的第350批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品公示中，出現了恒大汽車首款申報的車款「恒馳5 LX」。據早前恒大汽車的車型規劃資料顯示，恒馳5 LX定位於A級SUV，售價20萬元人民幣以下，主要比對車型為奧迪Q3、寶馬X1等，是恒大汽車系列中定位及價格最低的車型。