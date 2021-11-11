內媒：國企籲中央放寬三道紅線 利內房賣產自救 融資渠道或恢復「輸血」

明報記者 方楚茵

日前財聯社及官媒《証券時報》接連報道，中國銀行間市場交易商協會在本周二（9日）舉行房企代表座談會，部分房企有計劃近期在銀行間市場註冊發行債務融資工具，報道又引述業界人士稱，此舉或意味房企境內發債政策將放寬，銀行等機構投資者也會通過債券投資等方式恢復向房企「輸血」，防止房企資金鏈進一步惡化。消息刺激一眾內房及物管相關股份大幅反彈，當中近期急跌的世茂（0813）、中國奧園（3883）及融創中國（1918）等均升15%或以上（見表）。

世茂奧園等 股價均升逾15%

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武認為，倘放寬「三道紅線」消息屬實，對行業是好消息。因目前大型國企央企正因不欲增加負債而拒向其他民營內房收購項目，若能「特事特辦」將收購造成的短期債務急升不計入負債或「三道紅線」，恒大（3333）、佳兆業（1638）等水深火熱的民企或有望引入萬科（2202）等國企背景公司接收項目。

事實上，內房自「三道紅線」實施後紛紛縮減買地，同時積極清減債務，連財力較雄厚的國企和央企亦未敢輕舉妄動，尤其是在恒大債務危機爆發後，雖多次傳出「國家隊」背景內房被要求收購恒大資產，亦未見成事。日前佳兆業據報在國務院智庫本周一（8日）與多家房企和銀行在深圳的會議上，亦呼籲國企收購或入股，稱現金流非常緊張，徹底喪失投資能力。

分析：避免房地產市場「硬着陸」

銀河聯昌證券亦稱，為避免房地產市場「硬着陸」，監管機構似乎希望透過協助開發商再融資以解決短期流動性問題。如果消息屬實，奧園、雅居樂（3383）、融創、世茂、富力（2777）等因流動性問題股價受創最嚴重的開發商，估計受益將最大。隨着內房反彈，網上亦傳言滿天飛，更有指人行昨日開會，要求銀行放寬按揭及開發貸款、即使評級機構降級短期亦不要回收貸款，以及各地人行更已通知熱點城市主要銀行，按揭積壓5個月以上的需要清理等未經證實消息。不過，若消息屬實，相當於人行對按揭限制不再強行管控，內房回款及開發資金有望重新流通。