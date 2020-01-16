尚譽198呎500萬沽 逾3年帳蝕一成

美孚新邨移民盤3房1065萬易手

除蝕讓外，市場再錄移民盤低市價成交。荔枝角老牌屋苑美孚新邨，位於百老匯街33號高層A室，實用869方呎，3房間隔，以1065萬元易手，實呎12,255元。利嘉閣高級聯席董事林冠宏表示，成交價較市價低約3%，原業主於2003年9月、SARS後樓市逐漸復蘇時以176萬元購入，帳面獲利889萬元或約5倍。

欣榮花園3房連書房24年升九成

另外，屯馬線全線通車效應持續，帶動沿線住宅交投，位於土瓜灣的欣榮花園新錄3房連書房戶高價成交。該屋苑3座中層C室，實用面積839方呎，成交價1200萬元，實呎1.4萬元。美聯物業首席高級營業經理黃家樂稱，原業主9月起叫價1230萬元放盤，及後降價30萬元，吸引外區客洽購。原業主1997年4月以638.9萬元一手購入，帳面獲利561.1萬元或近九成。據代理數據，屯馬線通車後，屋苑同類3房戶成交價由1100萬元水平升至1200萬元起，與上述單位同樣開則2座高層G室，今年8月1255萬元成交，創屋苑最高紀錄，是次成交價較紀錄低4%。