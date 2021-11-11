經濟

本年度補價連賣地已破千億 超去年全年度

【明報專訊】疫情下近月樓市再度熾熱起來，發展商亦積極吸納地皮及規劃住宅發展，為庫房進帳不少。本報統計，近月發展商完成多幅地皮補地價，加上本年度內先後以高價售出多幅貴重地皮，有關收益已突破千億元，打破去年度全年收益逾870億元。

財政司長陳茂波早前在網誌提到，部分市區優質地段地皮高價售出、市場對樓市前景的情緒偏向正面，發展商因而更積極補地價以發展用地，截至10月底逾400億元，令相關收入達歷史新高，加上上半年樓市、股市暢旺，物業及股票印花稅收入亦高於預期，預計今年度的財政赤字將遠低於年初時的估算。

陳茂波：補地價創新高助紓緩財赤

以補地價為例，近月最少有5個項目完成補地價，涉逾235億元，5個項目的補地價金額，已超越去年全年度補地價金額226.56億元，且還要多出8.71億元或3.8%，主要是多個大型項目已完成補地價，如磋商逾20年的九建（0034）的牛池灣前聖若瑟安老院項目，涉逾96億元。

至於出售政府官地方面，本財政年度先後售出7幅官地，共涉883.181億元，以兩幅核心區商業地最為矚目，包括銅鑼灣加路連山道商業地及中環新海濱商業地，兩地均以市場上限售出，為庫房進帳705.78億元，佔賣地收入近80%，其中招標期長達半年、經過長達半年作評審的中環新海濱3號商業地王，由恒地（0012）擊退5家發展商及財團，以508億元奪標，接近市場估值上限之餘，並打破新地（0016）2019年以422億元投得西九高鐵站上蓋項目的紀錄，登上香港有史以來最貴地王寶座，每方呎樓面地價31,463元。

此外，受惠於政府積極發展新界東北，本年度內推售粉嶺多幅地皮，其中永泰（0369）以26.168億元投得粉嶺粉錦公路與青山公路-古洞住宅官地，每方呎樓面地價達9208元，較市場預期上限每方呎樓面價8000元高約15%，足見發展商對該區發展的信心。

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