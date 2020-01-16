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MONACO ONE 洋溢摩納哥南歐風情

【明報專訊】今年賣樓成績理想的會德豐，踏入年底，推出旗下啟德全新樓盤MONACO ONE，秉承今年初推出的啟德同系樓盤MONACO的風格，同樣以富甲一方的南歐小國摩納哥的賽車、遊艇元素，作為屋苑設計靈感意念。此外，MONACO ONE所處位置，更加靠近海岸線和啟德體育園，預料中高層單位可享維港海景，為項目亮點。

明報記者：陳寶恩

攝影：李紹昌

位於沐泰街10號的MONACO ONE，共提供492伙，預計關鍵日期為2023年3月，樓花期長約16個月；項目分為2A、2B座，毗鄰會德豐同系MONACO、GRANDE MONACO，但MONACO ONE在位置上，更加靠近海濱和啟德體育園。

屋苑位置更靠近海濱 體育園

MONACO ONE 提供的標準單位，由開放式至3房設計，適合上車小家庭和換樓客，當中最細標準戶為2A座G室、及2B座H室，屬實用面積319方呎1房間隔；最大標準戶為2A座A室，實用面積671方呎、屬3房連儲物室設計。

可留意的是，項目設有一伙「天際特色戶」，為2B座38樓A室，實用面積1471方呎，連平台354方呎及天台602方呎，屬今期項目的樓王，現時以招標形式推出。

樓王單位為1471呎天際特色戶

MONACO ONE 標準樓層1層有8伙，2A座一層設4部升降機、2B座為3部。

項目開放的3個示範單位，包括1個連裝修示範單位、2個清水交樓展示房。連裝修單位以2B座28樓B室為藍本，實用面積522方呎、是項目入門版3房戶，採開放式廚房設計；單位向東南，預料可享體育園及維港景色。

單位原屬3房間隔，惟設計師將其中1房的牆身拆去，改裝為書房。單位整體以遊艇船艙為設計主軸，仿照船艙佈置，大量選用寶藍及深木色系，亦將多個牆角改成圓弧形設計，洋溢地中海風情。值得一提的是，上述單位是整個項目唯一一個連裝修出售，發展商透露，單位設計及裝修費用涉約500萬元。

至於另外2個清水交樓展示房，其中2A座28樓C室，屬實用面積326方呎1房間隔，同屬開放式廚房，料可望啟德體育園景。客廳開則方正、連22方呎露台，整體以純白設計為主調；單位採套廁設計，浴室用趟門以節省空間。至於2A座28樓E室，實用面積445方呎，屬2房連開放式廚房設計；估計客廳、2間睡房均同向體育園一帶方向。

港鐵沙中線過海段預計明年中通車

啟德是政府近年銳意發展的新興住宅區，配合體育園、郵輪碼頭、購物旅遊設施，未來將成東九龍全新核心區域。MONACO ONE 提供99個住客車位，即平均約5戶分1個車位，受惠港鐵沙中線過海段預計明年中通車，屆時由啟德站出發到金鐘，估計車程只需15分鐘。

可留意的是，由於跑道區一帶仍有多個住宅發展項目，未來數年將陸續落成，或對MONACO ONE的單位景觀構成若干影響；同時，區內未來的交通負荷量，準買家亦需多加留意。

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