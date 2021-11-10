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經濟
2021年11月10日星期三
技術取勝
投資策略
MOUNT NICHOLSON呎價14萬 亞洲最貴 MONACO ONE加價加推170伙 周六首輪賣341伙
YOHO Hub最快月底獲批預售即登場
上月三大辣稅成交362宗跌37%
泓景臺兩房售1118萬 貴絕四小龍同類
蘇麗鐘錶22萬續租尖沙嘴地舖 較舊約低五成
凱滙下周六推售134個車位 265萬起
路透：佳兆業向國企求救 傳列席國務院智庫房企會議 冀助賣產延還款
多市傳監管預售資金 內房現金流恐更緊張
對冲基金促奧園標售奧園健康 反映真實價值
港股續悶 成交不足千億半年低
港交所諮詢衍生產品假期交易 擬明年4月推
易綱：拓數字人民幣為滿足國內零售需要
舜宇手機車載鏡頭出貨量 按年跌逾兩成
大行看淡改革 紛削海底撈目標價 野村最熊降至17元 麥格理質疑計劃「說易行難」
陽光保險傳明年港IPO 集資最多155億
匯豐採納HKTVmall銷售數據 作商戶貸款評估
萬事達卡推先買後付 主攻中小企市場
道衡‧德安華：內房受壓 資金或轉投香港
永升亞洲重組 鄭家純提全購有線
吉利母企推新能源重型貨車 主打國際市場 硬撼特斯拉Semi
海倫司高層齊沽貨 料涉內部股權重組
中國有贊上季虧損擴大1.7倍
布雷納德加入爭逐聯儲局主席 上周晤拜登 被指屬鴿派債價抽升
比特幣撲7萬美元 下周迎4年最大升級
Tesla早段再跌6% 馬斯克弟上周行使期權套逾8億
張兆聰：醫保談判展開 榮昌回A小注冷吼
技術取勝：中手游短線守20天線
七成受訪打工仔唔Buy WFH
工信部新產品名單 驚見恒汽電動車
劉思明：冷鋒吹襲 吼服飾股
周顯：銀行禁玩財技頓變「雞肋」
湯文亮：美國有三招可對付通脹
盧楚仁：兩大利好 油價如虎添翼
MONACO ONE 洋溢摩納哥南歐風情
會所設F1賽車體驗玩意
施羅德Sean Markowicz：息率升 新興巿場與金融股反受惠
技術取勝：中手游短線守20天線
【明報專訊】中芯短線挑戰24.5元（圖）
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