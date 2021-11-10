Tesla早段再跌6% 馬斯克弟上周行使期權套逾8億

【明報專訊】特斯拉（Tesla，美：TSLA）股價連續兩天大跌，昨晚開市初段再跌逾6%，至零時報1100美元，跌5.4%。創辦人馬斯克（Elon Musk）的弟弟，身兼特斯拉董事的Kimbal Musk申報，在上周五通過行使特斯拉股票期權套現近1.1 億美元（約8.58億港元）。另外，電影《沽注一擲》原型人物、沽空基金經理Michael Burry昨晚發推文，質疑馬斯克要沽出特斯拉股票是要償還自己的債務。
沽空基金經理質疑馬斯克沽股償債
Burry把特斯拉股價與數百年前的荷蘭鬱金香泡沫比較。馬斯克上周末在其Twitter中邀請粉絲就他是否應該沽出特斯拉一成持股投票，投票結束時有58%粉絲支持他沽出，特斯拉股價在周一已挫4.8%。馬斯克弟弟Kimbal Musk在馬斯克發推文前一天沽出8.85萬股特斯拉，他是透過摩根大通以每股1229.91美元沽出持股，套現1.1億美元。Kimbal Musk在完成上述交易後，仍持超過51.1萬股特斯拉股票，按照周一收盤價1162美元計算，這些股票價值5.94億美元。受特斯拉拖累，其他電動車股Lucid（美：LCID）、Nikola（美：NKLA）及Workhorse（美：WKHS）等均大跌。