比特幣撲7萬美元 下周迎4年最大升級

以太幣曾見4839美元創新高

根據交易平台Coindesk報價，截至今早零時，比特幣及以太幣分別報66,750美元及4784美元，穩守高位。對於虛幣短期升幅，市場不少分析師認為未有任何特定事件刺激，但相信比特幣和以太幣在未來數周將繼續呈上漲趨勢。對冲基金ARK36執行董事Mikkel Morch表示，比特幣將於短期上衝7萬美元大關。

除了刷新歷史高位，比特幣預計下周迎來4年來最大的升級「Taproot」。市場認為，Taproot更新能降低比特幣交易成本，同時提供更高的交易隱私和效率。除此以外，Taproot更可以釋放智能合約的潛力，使比特幣在網路上進行各種複雜功能的交易，包括時間鎖定發行、多重簽名要求等。

星金管局：散戶「炒幣」或損手

新加坡金融管理局（MAS）局長孟文能（Ravi Menon）於「2021年新加坡金融科技節」上，強調虛幣價格不以任何經濟基本面為基礎，同時存有「劇烈的投機波動」及潛在風險，警告散戶「炒幣」或會損手。

事實上，新加坡政府對虛幣一直採取較開放的態度。孟文能認同，區塊鏈及虛幣可以帶來許多潛在的好處，例如使用虛幣可以促進更廉宜、更快捷的跨境支付和貿易融資。

（綜合報道）

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