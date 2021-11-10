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布雷納德加入爭逐聯儲局主席 上周晤拜登 被指屬鴿派債價抽升

【明報專訊】聯邦儲備局主席鮑威爾（ Jerome Powell）任期明年2月屆滿，彭博報道，民主黨籍聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）近日有參加美國總統拜登的聯儲局主席人選面試，反映聯儲局主席一職不無對手。此前布雷納德本有機會接手負責監管的副主席職務，原本任職該職位的夸爾斯（Randal Quarles）任期上月底屆滿。布雷納德為哈佛宏觀經濟博士，向來被市場視為比鮑威爾更鴿派。美國國庫債券價一度扯高，10年期國債債價至昨晚9時後曾升3%。

布雷納德出身外交世家，她已故的父親為首位接觸《華沙公約》國家波蘭的異見分子及團結工會的美國官員，她本人曾隨父親到波蘭及德國居住，後來返美升學，並於哈佛大學攻讀經濟學博士。她的論文委員會成員之一便是諾貝爾經濟學獎得主克魯明。她畢業後曾到顧問公司麥堅時及在美國麻省理工任教6年，並自1997年在前總統克林頓行政辦公室旗下美國國家經濟委員會任職副總監，嶄露頭角。到奧巴馬任職總統時，她出任處理國際事務財政部次長（Under Secretary）職務，並在2013年轉任副部長。自2014年她獲委任為聯儲局理事至今。

有別於布雷納德，鮑威爾則於70年代中分別在普林斯頓大學及喬治城大學取得政治及法律學學位，並在美國前總統喬治布殊時代進入財政部工作，最終自2018年2月起接任聯儲局主席至今。至今只有鮑威爾及布雷納德成為下一任聯儲局主席角逐的人選。

布對大銀行強硬 息率立場偏鴿派

早前已傳鮑威爾將會連任，但兩名消息人士對彭博稱，鮑威爾或不獲連任。消息稱，布雷納德向來對大銀行取態強硬，對息率立場卻偏向鴿派。布雷納德有機會競逐消息一出，美國國債債價即時炒上，10年期國債債價至昨晚9時後曾升3%，相應孳息率至昨晚香港時間近10時壓低見1.431厘即9月以來低位。另外，夸爾斯周一公布同時辭任聯儲局理事一職，在12月最後一周生效，他的任期原本至2032年才屆滿。拜登將須另覓人選，讓他可進一步重整聯儲局。

美PPI升0.6%符預期

不過，美國勞工部昨晚公布10月生產者物價指數（PPI），按月升0.6%，符合預期；較9月份的按月升幅多0.1個百分點，繼續觸發投資市場對通脹的憂慮。按年計PPI的升幅則為8.6%。環球市况方面，美股先開高，但是升勢未能持久，到昨晚開市後一小時道指先行回軟，截至香港時間10時40分已跌0.2%；標指及納指則只升0.04%及0.2%。市場對美國國會通過1萬億美元方案有所憧憬，資金追捧Caterpillar（美：CAT），該股一度大升超過4%，後隨道指回軟而倒跌逾1%。歐洲市場如法國CAC、德國DAX及英國富時100，則分別升0.4%、0.34%及0.08%。

（綜合報道）

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