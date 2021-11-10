吉利母企推新能源重型貨車 主打國際市場 硬撼特斯拉Semi

擬未來3至5年商用車公司上市

吉利控股旗下商用車集團的電動貨車品牌「遠程（Farizon Auto）」近年擬進軍國際市場，范現軍日前接受外電訪問時表示，Homtruck目標是全球市場，主要瞄準歐洲、韓國、日本和北美地區。

目標2030年達市佔20%

范現軍又稱，設下目標到2030年遠程新能源汽車銷量將達57萬輛，市場佔有率達20%。

Homtruck外形設計上採用科幻元素，後方貨斗位置更採用流線形設計，再配合電子倒後側鏡等，都可以降低行車時的風阻。Homtruck將分為甲醇混合和純電動的車款，而甲醇燃料電池是吉利多年來的重點技術。充電方面，Homtruck支援匹配純電換電、增程換電、甲醇P2等多種新能源動力形式。

同屬電動車製造商的特斯拉，曾於2017年便宣布將推出首款電動貨車Semi，惟目前量產進度持續延遲。特斯拉曾對此表示，受到供應鏈和電池供給問題，預計Semi電動貨車要到明年才能開始生產。

特斯拉2017年宣布生產Semi 目前量產進度持續延遲

吉利又計劃分階段推出自動駕駛功能，預計在2026年推出先進系統的自動駕駛，2030年實現全自駕技術。

范現軍稱，相信自動駕駛的法規和標準目前正在形成，又稱吉利商用車集團正在制定資本營運計劃，考慮未來3至5年到境內或境外上市集資（IPO），為電動貨車、巴士等車款，提供資金。

明報記者 陳麗歡