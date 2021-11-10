經濟

道衡‧德安華：內房受壓 資金或轉投香港

【明報專訊】內房債務危機持續發酵，道衡‧德安華發表報告最新數據顯示，MSCI中國指數涵蓋的大部分地產企業的市淨率皆低於1.0。道衡‧德安華估值諮詢服務董事總經理李成安表示，內房受壓，既影響個人將資金從地產，轉向投資港股、債券南向通或QDII，亦波及到企業界，出現向內房討債或重組個案，甚至牽連金融業。但面對內地掀起連串的監管風暴，內地公用事業影響有限。

李成安稱，內房股受壓，致內地消費者由過往靠房地產作為儲蓄及達致財務自由，需要轉移並經證券商參與港股投資、債券南向通或QDII等渠道去達到目標。金融業亦受牽連，他預期會出現信貸損失，最近已有客戶尋求他們協助，處理重組事宜，甚至向內房公司討回債務。他現時難以預計內房行業相關減值情况，但預見出現系統性風險不大。

金融業受牽連 內房相關減值難料

面對內地多個行業面對監管措施而致股價大幅波動，李成安稱，當要給予受壓企業估值時，他們仍需借助管理層預測，但要考慮股價大幅波動等風險因素。

料公用事業受惠內地環保政策

在眾行業中，他認為公用事業受惠於內地追求碳中和及發展再生能源，長遠會取得回報並穩定。科網股經過連串監管行動洗禮，他認為可令競爭環境公平些，加上仍有較多科網股回港股作第二上市，市場仍有需求，估值經下調後，長遠他持中性看法。健康護理產業則從過往尋求出口，轉向維持內地醫藥供應穩定及應用科技發展，亦有利行業估值。

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