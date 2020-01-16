匯豐採納HKTVmall銷售數據 作商戶貸款評估

匯豐將利用HKTVmall一系列商業數據評估客戶的貸款申請，包括營業額、貨品種類，以及退貨和退款紀錄等。HKTVmall商戶Centralfield Computer Limited，於上星期已獲批計劃下首筆數碼貿易貸款，超過200家HKTVmall商戶將獲邀參加首階段計劃。匯豐及HKTVmall自今年2月宣布展開合作，旨在利用商業數據簡化商戶融資。雙方其後共同建立一套數據導向信貸決策程序，並為商戶提供一站式的貿易貸款申請。

最高50萬美元貸款 毋須額外財務報告

匯豐香港工商金融主管方嘯表示，大數據和其他新興科技為銀行帶來巨大機遇，以進一步推動創新。匯豐稱，很高興與HKTVmall促成這次合作，在更全面地照顧電商所需的同時，亦支持香港普及金融的發展，將繼續投資於數碼化進程，並促進與不同金融科技生態圈參與者更緊密的合作。

香港科技探索財務總裁黃雅麗表示，集團旗下的24小時網上購物商場HKTVmall重視大數據的重要性和貢獻，因此推出數據共享庫，希望向社會上不同的持份者釋放大數據的潛力。