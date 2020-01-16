陽光保險傳明年港IPO 集資最多155億

內地七大保險集團之一

陽光保險曾於2010年就赴港上市事宜邀請銀行參與競標，惟最終未有成事。集團於2005年7月成立，為內地七大保險集團之一，經營業務包括財產保險、人壽保險、信用與擔保保險、資產管理等，近年專注於利用人工智能和大數據發展業務。

京城佳業1手中籤率25% 暗盤窄幅上落

另外，在管包括胡同、鳥巢等項目的內地物管公司京城佳業（2210）今日掛牌上市，按招股價下限8.28元定價，暗盤股價僅輕微上落。該股昨日於輝立暗盤收報8.2元，微跌0.97%，以每手400股計，每手帳面蝕32元；於富途收報8.21元，跌0.85%，每手帳面蝕28元；於耀才報8.3元，升0.24%，每手帳面賺8元。

京城佳業昨日公布IPO發售結果，獲6377人認購，集資淨額約2.47億元，公開發售部分超購1.88倍，國際發售超額認購僅足額。該股一手中籤率25.07%，抽5手可穩獲一手，超過七成半人只抽一手；有一名「頂頭槌」大戶，獲配發65.48萬股，中籤率為65.48%。

明報記者

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