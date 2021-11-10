舜宇手機車載鏡頭出貨量 按年跌逾兩成

稱整體智能手機需求放緩

舜宇解釋，手機鏡頭出貨量按年比較下跌，主要因為整體智能手機市場需求較去年同期有所放緩；按月比較下跌，因上月國慶節假期，部分產品提前於9月出貨。車載鏡頭按年下跌，主要因月內汽車供應鏈當中關鍵零部件缺貨，以及去年同期疫情好轉出貨量表現強勁。

舜宇此前預計，今年手機鏡頭全年出貨增長5%至10%，和車載鏡頭全年出貨增長25%至30%，以去年手機鏡頭和車載鏡頭出貨量分別達15.30億件和5617.4萬件計算，累計今年首10個月手機鏡頭出貨量相當於完成全年增長目標的70.9%至74.4%，車載鏡頭則完成82.8%至80%。

其餘兩個光學零件，玻璃球面鏡片及其他鏡頭出貨量分別按年升4.1%和49.8%，至307.2萬件和1080.8萬件。光電產品方面，上月手機攝像模組出貨量按年跌11.3%至5099.1萬件，其他光電產品出貨量按年升5.1%至446.8萬件。光學儀器的顯微儀器出貨量則按年升29.3%至2.52萬件。