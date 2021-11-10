經濟

易綱：拓數字人民幣為滿足國內零售需要

【明報專訊】人民銀行行長易綱在芬蘭央行新興經濟體研究院成立30周年紀念活動上發言，談到數字人民幣的理念，他表示研發數字人民幣主要是為了滿足國內零售支付需要，提升普惠金融發展水平，提高貨幣和支付體系運行效率。至於跨境及國際使用因相對複雜，涉及反洗錢、客戶盡職調查等法律問題，國際上正在深入探討。

堅持M0定位 降低與銀行存款競爭

他又說，央行數字貨幣（CBDC）對於貨幣政策和金融穩定的影響主要取決於CBDC的設計。如果CBDC更類似現金，影響相對有限。但若具有存款等金融資產的屬性，則可能引發存款替代，導致金融中介規模收縮並降低貨幣政策傳導效率。人行會妥善研發數字人民幣的設計方案，有效降低負面影響。首先，會堅持數字人民幣的M0定位，不計付利息，降低與銀行存款的競爭。其次，採取雙層營運體系，即央行實施中心化管理，保證對貨幣發行和貨幣政策的調控能力；商業銀行和支付機構作為中介，為公眾進行數字人民幣兌換並提供支付服務。再者，設置了錢包餘額上限、交易金額上限等，盡可能降低擠兌風險。

推綠色出行低碳紅包場景

他透露，數字人民幣的試點目前包括內地10個城市及2022年北京冬奧會場景。部分城市還推出了數字人民幣綠色出行、低碳紅包等使用場景。今年7月，人民銀行發布了數字人民幣白皮書。截至今年10月8日，數字人民幣試點場景已超過350萬個，累計開立個人錢包1.23億個，交易金額約560億元人民幣。

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