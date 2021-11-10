經濟

港股續悶 成交不足千億半年低

【明報專訊】騰訊（0700）將於今日收市後公布業績，加上恒指自上月底的兩萬六回落後，缺乏好消息帶動上升，港股昨日繼續悶局，主板成交低於千億只有986億元，為今年5月以來最低成交額，恒指全日波幅只有278點，早上高開約200點見全日新高後，後市在24,800點附近窄幅波動，收報24,813點，上升49點或0.2%，國指升0.14%，報8806點。

憧憬國產藥納醫保 生科股做好

除了大市成交，港股通成交額只有211.57億元，見11個月新低，北水淨流出5.41億元。科指升0.45%收報6221點，結束兩連跌，不過3個交易日均先高後低呈現陰燭。主要科技股變幅不大，惟半導體午後拉升，中芯（0981）和華虹（1347）分別升3.91%和4.01%，上海復旦（1385）更升16.67%。

昨日做好的還有生物科技股。內地年度醫保談判昨日開始，市場期望國產的創新藥可納入醫保，進入醫院和藥房帶動增長，藥明生物（2269）急彈10.2%，為表現最佳藍籌，信達生物（1801）亦升8.05%。互聯網醫療股亦反彈，平安好醫生（1833）和阿里健康（0241）分別上升3.33%和3.01%。不過，金融股表現偏弱，恒生（0011）和中銀香港（2388）跌1.82%和1.41%。

分析：港匯3個月低 美減買債影響浮現

第一上海首席策略師葉尚志指出，港匯昨日跌至7.7902，見今年8月以來新低，反映聯儲局本月開始退市削減買債，對本港資金流出開始有影響，加上騰訊、阿里巴巴（9988）等重磅科技股將陸續公布季績，令市場觀望氣氛濃厚。恒指自今年6月從29,400點回落，下半年反彈的高位一浪低於一浪，認為恒指目前要繼續下試，才會再有反彈。

相關字詞﹕港匯 退市 生物科技 半導體 葉尚志 恒指 騰訊 港股

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