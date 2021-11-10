經濟

對冲基金促奧園標售奧園健康 反映真實價值

【明報專訊】內房企為自救紛紛「拆骨」出售旗下物管業務，然而卻未必獲股東支持。上周斥資約1.57億元買入奧園（3883）旗下物管股奧園健康（3662）近7%股權的對冲基金無極資本（Infini Capital），昨發表公開信，促請奧園為出售奧園健康展開透明的競爭招標，將公司出售給願意支付比公司當前股價有適當溢價的潛在收購者，從而恰當地反映業務的真實價值。

無極資本上周購7%奧園健康股權

中國奧園昨升1.94%，收報2.1元；奧園健康升5.02%，收報2.93元。此前，奧園表示，旗下奧園健康正與若干獨立第三方可能出售提供物業管理及其他相關服務的若干附屬公司權益進行初步討論，但尚未訂立任何條款或具體協議。

無極資本認為，過去12個月奧園健康股價下跌42.3%，遠遜於物業管理同業3.9%的平均正回報，其2020至2021年市盈率亦僅得5.2倍，較同業平均27.3倍有巨大差距，主要因其業務規模、廣度和深度不足。

指母企實力不足 拖累物管股增長

在內房行業的流動性狀况和監管環境，無極資本相信投資者對奧園的流動性和業務延續性的擔憂，對奧園健康股價和增長前景帶來相當大的壓力，而奧園業務的任何放緩，都會直接導致奧園健康增長前景放緩，甚至收入減少，同時母企實力不足，令物管股增長潛力變得較為遜色。

無極資本表示，為真正展現奧園健康實際價值，建議奧園透過具透明度的競爭招標放售，以將公司出售給願意支付適當溢價的潛在收購者，從而恰當地反映業務的真實價值。

相關字詞﹕奧園健康 中國奧園 無極資本 內房

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