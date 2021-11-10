經濟

路透：佳兆業向國企求救 傳列席國務院智庫房企會議 冀助賣產延還款

【明報專訊】據路透昨引述消息人士稱，國務院智庫周一（8日）與多家房企和銀行在深圳會面，其中有份出席、已爆出128億元人民幣理財品到期未付的佳兆業（1638）緊急求救，稱現金流非常緊張，由於信用評級機構不斷下調其債務評級，牽連銀行進一步停貸抽貸，又稱已有金融企業違規把公司資金轉走，呼籲所有尋求凍結資產的案件指定深圳法院集中管轄。

明報記者 方楚茵

上月已告「爆煲」的佳兆業，事隔多天，昨晚終於發公告，交代有理財產品到期未能贖回，股份將繼續停牌。佳兆業系4家上市公司上周五（5日）起全面停牌，旗下僅得星島（1105）繼續交易，昨日跌3.7%，收報0.52元。

綜合路透及網上文件，參與會面的機構及內房尚包括萬科（2202）、卓越集團、平安銀行（深：000001）、華潤信託、南方基金、中信銀行（0998）、建行（0939）等。佳兆業在會上呼籲國企協助收購項目或入股成戰略投資者，幫助民企補充現金流。

昨發公告交代未贖回產品 續停牌

另據網上流傳的會議文件顯示，佳兆業執行董事兼聯席總裁李海鳴作為公司代表，稱公司現金流非常緊張，徹底喪失投資能力，又稱9月份「額度放鬆，但民企感受不明顯」，可能國企略好，民企生存環境舉步維艱等，表明如無外界幫助，很難做到「四保（保交付、保財富和剛性兌付、保工程款支付及保員工工資）」，最後停工爛尾，引起連鎖反應。

此外，網上文件又引述萬科董秘朱旭表示，萬科銷售在今年9月至10月的下滑程度，已超過2008年金融海嘯時，行業目前資金鏈風險是首位，房企資金源於客戶及融資，目前卻兩面受敵。 不過他亦稱萬科首3季貨幣資金仍較充裕，淨負債率低，財務穩健。

屋漏偏逢連夜雨，佳兆業昨日再遭惠譽降級。惠譽公布，將佳兆業長期發行人違約評級、優先無抵押債務評級，從CCC+下調至CCC-，以反映集團流動性進一步惡化的看法，以及未披露的理財產品負債，信用風險很高。在理財產品對境內投資者兌付逾期後，佳兆業的流動性問題加劇。

加快處置滬深優質資產

佳兆業在周一曾發官方聲明，指集團正採取多項措施解決問題，包括廣泛徵求投資者意見，拿出更為可行的兌付方案；加快深圳、上海等地優質資產處置，回籠資金用於兌付財富產品；整理可抵押資產，為財富產品提供兌付保障；加快在售地產項目銷售，實現快速回款。集團又稱，總體資產價值大於負債，有足夠可供處理的優質資產，為投資人提供財富產品的後續兌付，望投資人給予集團多一點時間和耐心，並基於疫情考慮，取消今日召開的投資人代表見面會。

相關字詞﹕華潤信托 卓越集團 中信銀行 建行 平安銀行 萬科 國企 抽貸 佳兆業 國務院

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