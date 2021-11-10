蘇麗鐘錶22萬續租尖沙嘴地舖 較舊約低五成

土地註冊處資料顯示，上述彌敦道89至93號華源大廈地下36號舖，獲蘇麗鐘錶（ZURICH WATCH COMPANY LIMITED）以月租22萬元續租，較去年1月續租時租金46萬元大減52%，以商舖面積約1300方呎計，呎租約169元。新租約由明年1月起，為期兩年；值得一提是，蘇麗鐘錶自2006年起租用該舖位，2012年商舖旺市時月租曾高見66萬元，即最新月租較9年前累跌44萬元或67%。

租金較9年前高峰大挫七成

另一方面，銅鑼灣近羅素街一帶錄舖位成交；市場消息稱，波斯富街84至94號寶富大廈地下C號舖，面積約800方呎，由陳姓投資者以約6000萬元售出，呎價約7.5萬元。

資料顯示，同地段原由老牌連鎖涼茶舖恭和堂自用的波斯富街87號地舖，面積1100方呎，2016年以約2.5億元由「舖王」鄧成波家族購入，當時呎價高見22.7萬元，惟該次入市涉及收購因素，故兩者未能直接對比，但亦反映該地段呎價有所回落。今次沽出舖位之陳姓家族，早於1984年以205萬元購入，持貨37年帳面獲利5795萬元，期內物業升值逾28倍。

波斯富街地舖呎價7.5萬易手

另屯門工業區不少舊式工廈，正計劃或已展開重建活化工程，中原（工商舖）工商部副分區營業董事黃國權表示，屯門建群街3號永發工業大廈一籃子物業現正放售，單位位處7樓B室、E室、F室及G室，共4個單位；B室、F室及G室面積同約3056方呎，E室面積約3698方呎，意向呎價同為2500元，以總樓面12,866方呎計，叫價約3217萬元。