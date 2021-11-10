經濟

泓景臺兩房售1118萬 貴絕四小龍同類

【明報專訊】市區二手成交價屢創新高，荔枝角西九四小龍之一泓景臺，屋苑一個2房高層海景戶，以1118萬元售出，成交價料創西九四小龍2房單位的新高紀錄。

利嘉閣助理分區經理邱家仁表示，上述泓景臺3座高層D室，實用面積492方呎，外望海景、可遠眺港島中環一帶，以1118萬元易手，實呎22,724元，成交價除創屋苑2房新高外，相信亦貴絕西九四小龍2房戶型。原業主2013年6月以630萬元購入，8年帳賺488萬元或77%。

翻查資料，對上高價紀錄為同區昇悅居2座高層G室，實用面積517方呎2房戶，今年4月以1000萬元易手，實呎19,342元。

PARKSIDE兩房1090萬沽 再創屋苑兩房新高

受九建（0034）將軍澳海茵莊園開售帶動，將軍澳二手成交熾熱。中原高級分區營業董事伍錦基稱，THE PARKSIDE第1A座高層D室，實用面積541方呎2房戶，原業主本月放盤叫價1150萬元，減價60萬元或約5%後，新近以1090萬元成交、呎價20,148元。上址原業主2014年底以656.7萬元一手購入，帳面賺逾433萬元或66%。

事實上，是次為THE PARKSIDE相隔約兩個月，再創同類2房戶型新高價；屋苑另一同類單位9月曾以1088萬易手，即上述新紀錄略推高2萬元。

新都城高層兩房減價4%後易手

香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳新都城一第2座高層B室，實用面積364方呎2房間隔，原業主9月開價725萬元，最新以693萬元售出，累減32萬元或4.4%，實呎19,038元；原業主2013年5月以400萬元購入，8年間帳面升值293萬元或73%。

港灣豪庭3房減價8% 2.4萬租出

租務方面，大角嘴港灣豪庭新錄一宗3房戶租務成交，香港置業首席聯席董事張仲賢表示，單位為屋苑2座中層實用面積601方呎C室，屬3房連套間隔，業主最初叫價2.6萬元，新近減價2000元或約8%後，以2.4萬元租出，實呎租金約40元。以業主今年7月購入價1120萬元計，享租金回報率約2.6厘。

相關字詞﹕珀麗灣 牽晴間 新都城 泓景臺

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