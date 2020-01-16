YOHO Hub最快月底獲批預售即登場

雷霆表示，The YOHO Hub屬系內YOHO系列壓軸項目，而北部都會區的規劃亦使區內新盤看高一線。雷續指，集團一直以市價開盤，近期元朗同系Grand YOHO的分層單位，成交呎價2.3萬元，可作為The YOHO Hub開價參考。

新地代理總經理陳漢麟補充，整個The YOHO Hub項目分兩期發展，分別提供1030伙及939伙。至於現正申請預售、稍後推出的The YOHO Hub（B期）由4座組成，設1房至4房，預計關鍵日期為2023年3月31日。他續指，項目基座有逾10萬方呎商場，連同現有之形點I 及II，商場總面積達100萬方呎。

至於新地與會德豐及恒地（0012）合作、已上載樓書的堅尼地城KENNEDY 38，料最快明天公布首批單位的開價、下周推售。

新地同系天水圍Wetland Seasons Bay 2期，昨晚首輪公開發售136伙；綜合市場消息，截至晚上10時40分，項目售出136伙，即首批料清袋。項目上周公布首兩張價單共涉156伙，折實均呎約1.47 萬元，開放式戶入場費423.8萬元起。

另項目昨晚加推3號價單涉147伙，折實均呎15,018元，實用面積279方呎開放式戶折實入場費432萬元起；另本周六（13日） 發價單次輪推售164伙，另8伙招標。

Wetland Seasons Bay首輪136伙料沽清

大埔白石角擬建港鐵站的消息出台後，已屆現樓的信置（0083）逸瓏灣8，最新以4039.33萬元售出1座19樓B室，實用面積1506方呎連1217方呎天台、4房雙套設計，實呎26,822元，呎價創項目新高。

另九建（0034）將軍澳石角路海茵莊園自上月底首輪銷售以來，累沽413伙，佔全盤1556伙約27%，套現約25億元。